Усть-цилемская весна

В первый день весны в столице Коми прошел праздничный гала-концерт учреждений культуры Усть-Цилемского района. Их масштабные гастроли состоялись в рамках Дней культуры района в Сыктывкаре.

Мероприятия стартовали 29 февраля. В отделе истории Национального музея Коми открылась выставка «Усть-Цильма мастеровая». На ней представили изделия традиционных народных ремесел. В зал вместилась и длинная деревянная печорская лодка. В этот же день в гимназии искусств при главе Коми зрителей собрал концерт «Созвучия дивных мелодий республике мы посвящаем». Также состоялся цикл мероприятий к 90-летию со дня рождения усть-цилемского поэта, прозаика и публициста Василия Журавлева-Печорского. Он открылся литературной встречей «Я слова сортирую, как зерна, рукой» в Центре народного творчества и повышения квалификации. Здесь прозвучали стихи и проза писателя, развернулась выставка его книг. 29 сборников стихов, прозы, публицистики о родной республике увидели свет в Сыктывкаре и Москве.

Завершающий гала-концерт с аншлагом прошел в драмтеатре имени Виктора Савина. На входе в театр гостям раздавали программку вечера и угощали их блинами. А в фойе проходила выставка усть-цилемских сувениров и книг об этом самобытном уголке Русского Севера.

Открывая концерт, глава района – председатель совета района Надежда Воробьева напомнила, что устьцилемы бережно сохраняют древнерусскую культуру, которую более четырех веков назад принесли на север новгородцы.

В концертных номерах была представлена многовековая история района. О старообрядческой традиции напомнила молитва «Отче наш», о древней культуре – печорские былины. Связующей линией номеров стал образ реки Печоры. Отдельный блок посвятили героизму и доблести устьцилем в годы Великой Отечественной войны. Из Усть-Цилемского района на войну ушли 3213 человек. Вернулись менее половины. Их память почтили минутой молчания.

На сцене ожили и сюжеты народного праздника Горка. Сценический вариант народного гулянья показал фигуры: «столбы», «вожжа», «на две стороны» и разудалую плясовую. О мирном содружестве людей разных национальностей рассказал танцевальный номер коллектива «Ритмы планеты», который включил казахский, татарский, таджикский, узбекский, киргизский, армянский танцы.

На концерте выступили более сотни артистов самых разных возрастов. Это фольклорные коллективы «Усть-Цилемские краснопевы», «Нареченька», детские коллективы «Жавороночки» и «Лапушки», ансамбли «Вечора», «Рапсодия», «Эскöм», танцевальные коллективы «Северяночка», «Озорники», «Ритмы планеты», оркестр народных инструментов, сводный мужской коллектив, солисты Игорь Поздеев, Иван Бобрецов, Лидия Чуркина, Надежда Носова, Виталия Дышева и другие. Режиссер – заместитель директора Районного центра культуры, досуга и кино Татьяна Шишелова.

Завершился концерт передачей эстафеты фестиваля Дней культуры муниципальных образований в Сыктывкаре Сысольскому району.

Артур АРТЕЕВ

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