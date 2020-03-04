Сергей Бажутов ждет нового назначения

Прокурор Коми Сергей Бажутов на днях был освобожден от должности. Предполагается, что он пойдет на повышение и займет должность начальника главного уголовно-судебного управления Генеральной прокуратуры России. Приказ о назначении должен подписать генпрокурор страны.

Сергей Бажутов начал службу в органах прокуратуры в Приморском крае в августе 1991 года. На должность прокурора Коми назначен в декабре 2011 года. Удостоен государственных наград: ордена Почета, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Генеральным прокурором РФ награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», именным оружием, медалями Руденко, «290 лет прокуратуре России», знаком отличия «За верность закону» I степени.

Исполняющим обязанности прокурора региона назначен первый заместитель прокурора Коми Михаил Нестеров. Михаил Нестеров проходит службу в органах прокуратуры республики с января 1998 года. Назначался на должности следователя прокуратуры Усть-Куломского района, заместителя прокурора, а затем прокурора того же района, возглавлял различные отделы прокуратуры Коми. В июле 2014 года стал заместителем прокурора Республики Коми. В июне 2017 года назначен на должность первого заместителя.

Людмила ВЛАСОВА

Фото из архива «Республики»