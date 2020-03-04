Перечень предметов для ЕГЭ прирос двумя языками

По результатам поданных заявлений на участие в ЕГЭ в текущем году в Коми планируют сдавать Единый государственный экзамен 5023 человека. Из них 4535 – выпускники текущего года, 429 – выпускники прошлых лет, 47 – учащиеся ссузов, пять – выпускники, которые не получили аттестат в предыдущие годы.

Кроме того, семь десятиклассников изъявили желание сдавать ЕГЭ по учебному предмету «География», освоение образовательной программы по которому завершено в текущем году.

Среди предметов по выбору, как и в предыдущие годы, лидирует обществознание, его выбрали 2577 участников. 1174 участника зарегистрировались на ЕГЭ по физике, 1105 человек выбрали биологию, 990 – историю, 799 – информатику и ИКТ, 676 – химию, 564 – английский язык, 462 – литературу, 206 – географию. Немецкий и французский языки сдадут 23 участника. Всего два человека будут сдавать ЕГЭ по испанскому и китайскому языкам.

По словам министра образования Коми Натальи Якимовой, ранее на территории республики экзамены в форме ЕГЭ традиционно проходили по 13 учебным предметам. В этом году впервые они будут проводиться по 15 предметам, так как в их число вошли экзамены по испанскому и китайскому языкам.

Министр напомнила, что для получения школьного аттестата выпускники должны сдать ЕГЭ по двум обязательным предметам – русскому языку и математике. Все остальные учебные предметы относятся к предметам по выбору и необходимы только для поступления в образовательные организации высшего образования.

Галина ГАЕВА