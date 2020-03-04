Поправки, продиктованные временем

В Общественной палате Коми прошло обсуждение поправок в Конституцию страны, в котором приняли участие председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев и член рабочей группы по внесению изменений в Конституцию, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Напомним, поправки предусматривают расширение полномочий парламента, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет Конституции над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Татьяна Мерзлякова как непосредственный участник законо-творческого процесса сделала акцент на самых важных, с ее точки зрения, моментах:

– Первое и самое главное – о чем много говорил и писал экс-председатель Конституционного суда Валерий Зорькин – мы объявили себя в Конституции социальным государством, но социальных гарантий нам не хватает. Рано или поздно мы должны были прийти к социальным гарантиям. Проблема борьбы с бедностью обозначена президентом в послании Федеральному Собранию очень серьезно. В Конституции прописаны две главные гарантии – индексация пенсий не реже одного раза в год и зарплата не ниже прожиточного минимума. Несколько важных поправок внесли профсоюзы, среди них индексация зарплаты и защита трудовых прав граждан, добавлены изменения в области здравоохранения и образования.

Второе, что отметила свердловский омбудсмен, уход от двойных стандартов:

– Кому-то из министров удавалось иметь двойное гражданство. Или, к примеру, должность уполномоченного по защите прав ребенка. Я считаю, что это нравственная должность, и у человека, который ее занимает, двойного гражданства быть не должно. Президент поделился своими полномочиями, и теперь Госдума будет согласовывать назначение всех министров. Консультации при назначении силовиков будет проводить Совет Федерации. Такая демократизация продиктована временем.

Участвовавшая во встрече спикер республиканского парламента Надежда Дорофеева заявила, что депутаты Госсовета Коми концептуально поддержали поправки, предложенные президентом, а 12 марта, после поддержки документа Советом Федерации, планируется провести заседание, где депутатский корпус выразит итоговую позицию.

В ходе дальнейшего обсуждения общественники Коми спросили у Татьяны Мерзляковой как члена рабочей группы по внесению изменений в Конституцию, каким будет функционал Государственного Совета, статус которого отныне особо закрепляется в основном законе страны.

Татьяна Мерзлякова призналась, что по поводу этого органа развернулась жесткая дискуссия академиков: не будет ли появление Госсовета мешать исполнительной власти, не будет он дублировать Совет Федерации как палата регионов? В итоге удалось убедить многих, что это, по сути, будет палата губернаторов.

– Сегодня губернаторы имеют не много полномочий, они слабо защищены. Любое федеральное ведомство считает себя выше региональной власти. Поэтому президент сказал, что мы все-таки должны услышать исполнительную региональную власть. Жизнь показала, что этот орган должен действовать и быть закреплен в Конституции, – отметила обмудсмен.

Валерий Фадеев добавил, что, скорее всего, Госсовет будет прежде всего консультативным органом, разрабатывающим стратегию государства, а Госдума и Совет Федерации будут принимать законы, разработанные на основе этой стратегии.

Со своей стороны общественники Коми выделили еще ряд аспектов, на которые следовало бы обратить внимание. Член Общественной палаты России Анна Чуракова указала на противоречия основного закона страны и закона о северах. В Конституции закреплены равные права мужчин и женщин, а в законе о северах прописаны монетизированные и немонетизированные льготы, в частности укороченный день для женщин. В Сыктывкаре женщины работают по семь часов, мужчины по восемь. Неудивительно, что работодатели при приеме на работу отдают предпочтение представителям сильного пола. Кроме того, по словам Анны Чураковой, этот закон является «убийцей малого и среднего бизнеса» на территориях, где он действует, поскольку предприниматели обязаны предоставлять всю массу немонетизированных льгот.

– Мы не предлагаем убрать льготы, но это забота государства, а не перекладывание финансовой нагрузки на малый и средний бизнес, о поддержке которого так много говорится, – указала общественница.

Член комиссии Общественной палаты Коми по вопросам межнациональных и культурных коммуникаций и СМИ, первый замдиректора телекомпании «Юрган» Геннадий Левицкий также затронул северную проблему, предложив федеральной власти повернуться лицом к северам, чтобы эта территория не пустела и люди были заинтересованы сюда приезжать, чтобы здесь оставались специалисты. Также общественник подчеркнул, что очень важно не допустить двойного толкования положений Конституции: они должны быть конкретизированы, понятны и не иметь разночтений.

Уже сейчас, по словам Левицкого, власти должны объяснять гражданам, почему надо прийти 22 апреля на избирательные участки и проголосовать за поправки в Конституцию: «Было вот так, а стало вот так, и чем это будет лучше».

Галина ВЛАДИС

Фото «Интерфакс»