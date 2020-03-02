Скоростные старты на «горячем» льду

Конькобежцы и шорт-трекисты Коми почтили память Елены Машковцевой

В минувшие выходные на стадионе СШОР №4 в Сыктывкаре прошло первенство по конькобежному спорту памяти ветерана спорта Коми Елены Машковцевой. Эти соревнования традиционно проводятся в конце февраля – начале марта. В этом году сыктывкарские шорт-трекисты получили новую экипировку, и организаторы предусмотрели еще показательные выступления по этому скоростному виду спорта.

Елена Машковцева участвовала в Великой Отечественной войне, была медсестрой. В 1948 году выполнила норматив мастера спорта СССР по конькобежному спорту. Победительница и призер многих международных и всесоюзных стартов. С 1952 года приехала в Сыктывкар, где стала одной из основоположниц развития конькобежного спорта. Уже со следующего года сборная республики под ее руководством стала участвовать и побеждать в стартах различного уровня. Всю жизнь Елена Машковцева посвятила спорту, и с 2000 года в столице Коми проводятся соревнования ее памяти.

Одним из идеологов этих стартов является ветеран спорта Анатолий Ненахов. Он посвятил всю спортивную жизнь настольному теннису и плаванию, а конькобежным спортом увлекся в начале нулевых. Из Коми ветеран переехал в Липецк более десяти лет назад, но ежегодно приезжает в Сыктывкар в марте, чтобы «дать огня» в показательном ветеранском забеге. Помимо ветеранов-конькобежцев, в показательных выступлениях участвовала и сыктывкарская молодежь. В этом году местные шорт-трекисты получили долгожданную экипировку. Для них закупили все необходимое: от коньков до шлемов. О шорт-треке в Коми в последние годы болельщики слышат мало, а ведь уроженка Ухты Марина Пылаева ни единожды участвовала в Олимпийских играх и стала серебряным призером чемпионата мира по шорт-треку в Сиднее. Ныне она работает тренером в Сочи.

Ведущие спортсменки СШОР №4 готовятся к финалу Кубка России по конькобежному спорту и чемпионату России. С 3 по 5 марта в Москве пройдет финал Кубка России, в нем будет участвовать мастер спорта Полина Букина. А с 16 по 18 марта в Москве состоится чемпионат России, где сражаться за медали вместе с Полиной Букиной будут еще две воспитанницы СШОР №4: мастера спорта Кристина Грумандь и Мария Ван.

Соревнования среди конькобежцев на разных дистанциях проходили 29 февраля и 1 марта. В первый день весны с раннего утра были забеги среди самых юных воспитанников СШОР №4. Днем начались показательные выступления. Тренер по конькобежному спорту Александр Цветков, который в восьмидесятые годы прошлого века занимался подготовкой Марины Пылаевой, рассказал юным спортсменам о том, как тренировалась прославленная спортсменка, перечислил ее регалии. Затем шорт-трекисты стали «нарезать» круги, а тренер отмечал особенности техники в этом виде спорта.

– Техника бега по прямой тут не имеет больших отличий от бега по прямой в классических коньках, но в плане прохождения поворотов иное дело. Тут при повороте важен резкий вход и очень низкая посадка, чтобы обеспечить нужное давление на лед массой тела и соответственно увеличить скорость, – перечислял многочисленные особенности специалист.

Списки победителей и призеров в разных возрастных категориях огласили вечером. Лучшие из них будут защищать честь родной спортшколы на региональном уровне.

Ярослав СЕВРУК

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