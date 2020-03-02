Ленинка напомнила о юбилее столицы

В одном из торговых центров Сыктывкара сотрудники Национальной библиотеки Коми провели познавательную программу «Родные улицы, знакомые кварталы», посвященную 240-летию столицы Коми.

На площадке «Прогулки по Сыктывкару» желающие проверили свои знания по истории города и республики в целом. В частности, нужно было ответить на вопрос о том, на гербах каких городов и районов республики изображен медведь. Участники интерактивной викторины вспомнили и узнали много нового об улицах и площадях, храмах и памятниках города, о дореволюционной жизни уездного купечества.

Отдохнуть от серьезных тем и проверки знаний исторических фактов можно было на площадке шуточной викторины «НЮМлунасям!». Там спрашивали, к примеру, о том, какой из сыктывкарских арт-объектов можно примерить. Конечно же, это сапоги эжвинских первопроходцев.

Любители поэзии могли прочитать вслух стихи – посвящения городу, подборку которых подготовили краеведы библиотеки. На площадке «Мойд кар» – «Город-сказка» дети мастерили здания из бумаги в технике киригами и оригами.

Все желающие имели возможность получить доступ к электронной библиотеке «ЛитРес» и взять книги на полке буккроссинга.

Артур АРТЕЕВ

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