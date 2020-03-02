Масленица в Касьянов день

Столица Коми провожала зиму под снегопад с оттепелью

Битва блинов с шашлыками, конкурс чучел и 21-е выступление «столбовой» легенды – в прошедшую субботу на Стефановской площади Сыктывкара было на что посмотреть и чем себя развлечь, здесь развернулась «Широкая Масленица».

Большое масленичное гулянье – проводы зимы в столице Коми в нынешнем году праздновали в последний день февраля – вполне символично вышло. Вот только последний зимний месяц в этом году с «хвостиком» – 29-м числом, так что некоторые представители старшего поколения, направляясь на Стефановскую площадь, по пути вздыхали, что от гулянья в «злой» Касьянов день, пожалуй, можно ждать неприятностей. Неприятностей, впрочем, вопреки приметам не случилось: масленичный столб не упал, при сжигании чучела никого не опалило, с карусели никто не свалился, было весело. Только ноги многие промочили, поскольку день выдался что ни на есть переходный между зимой и весной – сверху снег, снизу лужи.

Гулянье началось в десять часов утра, но первые час-полтора на площади людей было немного, в основном там гуляли родители с детьми-дошколятами, поскольку развлечения на тот момент были в основном для самых маленьких. Прочие ранние пташки, которые в не самую хорошую погоду выбрались в центр города, осели на подходах к площади в районе ЦУМа, где выстроились в ряд уличные кафе на два-три столика. Там было тесно, дымно от мангалов, шашлыки уверенно выигрывали битву у блинов. Шашлыков было явно больше, к тому же жарили их тут же, а блины в основном разогревали, так что народ, помыкавшись в мечтах о традиционном масленичном лакомстве с пылу с жару, склонялся к кавказской кухне. Но чуть в стороне, ближе к почтамту, журналисту «Республики» удалось обнаружить двух веселых тетушек, жаривших весьма аппетитного вида блины на паре сковородок. Дела у них шли споро, на четвертый час работы извели три ведра теста.

Пока не начался концерт, основным развлечением для взрослых горожан стало фотографирование с масленичными чучелами, выстроившимися в сугробах по обе стороны от сцены. В этом году на конкурс выставили 21 масленичную композицию – кто-то сделал одну фигуру, а кто-то целую группу. Чучела Масленицы были сплошь безликие: по языческим верованиям, у куклы не должно быть лица, иначе она обретет душу, и еще неизвестно, какой этой душа окажется. Так что, если в былые годы Масленицы широко улыбались и подмигивали зрителям, в нынешнем демонстрировать обаяние приходилось иначе – красивыми нарядами и оригинальностью формы. Безликой оказалась даже Масленица-врач в защитной маске (напоминание о том, что опасные вирусы не дремлют) и Масленица-робот из коробок, фольги и пластиковых крышечек, увенчанная фиолетовыми розочками и, судя по надписи, прибывшая с другой планеты. Как и Масленица-тинейджер в оранжевом парике, демонстрировавшая переписку в «смартфоне» про праздничные обычаи.

Какие чучела пользовались наибольшими симпатиями, определить было очень просто: к некоторым через сугроб были протоптаны широкие народные тропы, к другим вели редкие цепочки следов, третьи вовсе стояли в окружении абсолютно нетронутого снега.

В стороне на огороженной площадке стояло чучело, предназначенное для ритуального сожжения. С ним в какой-то момент случился легкий конфуз – юбка с передником сползали, так что пришлось привязывать покрепче.

К полудню на площади стало ощутимо многолюднее: в ожидании любимого аттракциона с лазанием по столбу люди столпились возле защитного ограждения, кто-то, решив встать повыше, предпочел наблюдать за шоу со ступенек Госсовета.

Столб в нынешнем году поставили 18-метровый. Бывало и выше, но в снегопад и ветер и такая высота сложна для покорения. Впрочем, уже не первый год в Сыктывкаре один за другим выступают опытные столболазы, которые высоту берут быстро, а дебютанты редки. В нынешнем году из тех, кому достался приз, новичок был только один.

Первый же горожанин по имени Александр на столб взобрался быстро и легко снял картонку с номером, за которым скрывалась стиральная машина. Как оказалось, в прошлые годы он уже снял со столба два телевизора и еще одну «стиралку». Следующий столболаз, тоже Александр, приехал из Усть-Куломского района, но и он не впервые участвует в этом конкурсе в столице Коми. В 2019-м ему досталась микроволновка, и в этом году она же. Шоумен Иван Басков, комментировавший подвиги покорителей столба из люльки подъемника, по этому поводу пошутил, что Александрам нынче везет особенно, можно в каждую комнату ставить по одному и тому же предмету бытовой техники.

В 21-й раз масленичный столб покорял сыктывкарец Руслан. Многие дожидались именно его выступления, некоторые, похоже, даже заключали пари – удастся «легенде сыктывкарского столба» его затея. Дело в том, что в прошлом году подъем оказался весьма нелегким, и после спуска мужчине понадобилась помощь врачей. По словам Ивана Баскова, Руслан тогда сказал, что в следующем году все же рискнет. Поднимался ветеран столболазания на сей раз несколько дольше, чем в былые годы, с тремя передышками. Но, добравшись до вершины, на радость публике повторил свои фирменные трюки с болтанием ногами на высоте, а спустившись, лихо приземлился прямо в оставленные у подножия ботинки. Ему достался пылесос. Следующие смельчаки получили холодильник, швейную машинку, телевизор, морозильную камеру и водонагреватель.

В три часа дня ведущие начали зазывать гостей собраться в масленичный хоровод, и это вполне удалось. Под веселые песни цепочки людей побежали по площади кругами, особенно весело, похоже, было иностранным студентам. Те, кто не влился в хоровод, предпочли тем временем занять места поближе к ограждению, чтобы наблюдать за сожжением главного масленичного чучела. Шоу, впрочем, было недолгим, воспламенившаяся от факелов скоморохов соломенная кукла сгорела буквально за пару минут. Двое мужчин в куртках с надписью «МЧС» сгребли оставшуюся золу лопатами поближе к несгоревшему каркасу чучела, дежурившая пожарная машина тут же отбыла с площади. Большая часть публики такой грустной картины уже не заметила, на сцену в этот момент вызвали создателей конкурсных Маслениц, чтобы назвать лучшие творения и наградить мастеров. В разных номинациях победили чучела, изготовленные в детских садах №43, №77, №17, №87, школе №12, Дворце творчества учащейся молодежи, Доме культуры поселка Краснозатонский.

Анна ПОТЕХИНА

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