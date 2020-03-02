Медали для ветеранов

Свыше тысячи сыктывкарских ветеранов получат юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Речь идет о 966 городских ветеранах и 168 – в Эжве. Вручение медалей состоится в марте-апреле этого года в рамках подготовки и празднования 75-летия Великой Победы, сообщили в столичной мэрии.

– По поручению президента России Владимира Путина мы поздравим ветеранов и вручим помимо юбилейной медали еще подарок от муниципалитета с символикой Победы и цветы. Это действительно важная миссия – выразить слова благодарности за великий подвиг лично каждому ветерану, – отметила мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова.

Награду будут вручать участникам и инвалидам Великой Оте-чественной войны, труженикам тыла, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, а также жителям блокадного Ленинграда.

Старт вручению медалей даст мэр Наталья Хозяинова, эстафету вручений подхватят другие должностные лица.

Также в столице Коми продолжается вручение персональных поздравлений президента страны ветеранам войны в день юбилея начиная с их 90-летия. Так, с начала года поздравления и подарки получили 29 ветеранов, в марте – еще 20. Данная работа будет продолжена в течение года. Для примера, в прошлом году поздравили 239 ветеранов.

Кроме этого, по поручению главы Коми Сергея Гапликова на территории муниципалитета планируется провести капитальные и текущие ремонты жилья ветеранов, в первую очередь ветеранов и инвалидов войны. Для этого мэрией утверждены составы комиссий для обследования квартир. На данный момент в перечень ремонта включено жилье 30 ветеранов.

Игорь ПЕТРОВ

Фото из открытых источников