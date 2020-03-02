Потенциал Коми во Франции

Делегация республики под руководством главы Коми Сергея Гапликова приняла участие в мероприятиях международного культурного проекта «Русские сезоны» в Париже. Проект реализуется с 2017 года и направлен на укрепление культурных связей между Россией и зарубежными странами. В рамках проекта Республике Коми выпала честь представить культурно-туристский и инвестиционный потенциал, сообщает пресс-служба руководителя региона.

Презентация Республики Коми состоялась 28 февраля.

– Мы готовы предложить потенциальным партнерам целый ряд направлений для конструктивного взаимодействия. Готовы обсуждать новые проекты и направления, которые могут быть предложены в рамках этой встречи. Уверен, открытый диалог между нами послужит развитию дружеских связей и взаимовыгодного сотрудничества, – обратился к участникам и гостям презентации Сергей Гапликов.

Французам презентовали проекты, представляющие интерес для потенциальных инвесторов. В их числе строительство целлюлозного комбината и вертикально интегрированного горно-металлургического комплекса по переработке титановых руд и кварцевых (стекольных) песков Пижемского месторождения. Европейцам также предложили сотрудничество в сфере туризма и сельскохозяйственной отрасли.

В этот же день ведущие предприятия АПК Коми презентовали свою продукцию на гастрономической выставке в Париже.

– Республика Коми – экологически чистый северный регион. Сегодня регион имеет производства, которые близки к производству органической продукции. Многие сельхозпредприятия, особенно в северных районах, не применяют минеральные удобрения, пестициды и гербициды – в качестве корма используют только луговое разнотравье, которое произрастает в естественных условиях. У Республики Коми есть большой потенциал для производства органической продукции, – отметил на презентации зампред правительства – министр сельского хозяйства и потребительского рынка региона Анатолий Князев.

Передовым предприятием отрасли оленеводства является производственно-сельскохозяйственный кооператив «Оленевод». Натуральная кормовая база, полудикий выпас, отсутствие антибиотиков и стероидов делают мясо оленей экологически чистым. Предприятие производит более 90 наименований продукции: сырокопченые деликатесы, полукопченые, вареные и сыровяленые колбасы, полуфабрикаты. Продукция продается под брендом «Воркутинская оленина».

«Птицефабрика Зеленецкая» – локомотив аграрной отрасли Республики Коми, предприятие входит в число лучших в России и Европе. 80 процентов мяса птицы и свинины в регионе производится именно на этой фабрике.

Также на выставке свою продукцию представили «Сыктывкарский ликеро-водочный завод» и «Пивоваренный завод «Сыктывкарский». Особым достоинством продукции предприятий является применение натурального сырья.

Далее глава Коми провел ряд деловых встреч с представителями французских компаний – CLINEA (входит в Orpea Group), CIFAL Development, «Dark to Green Partnеrs».

На встречах обсуждались вопросы сотрудничества в сфере медицинской реабилитации, в области международной торговли и услуг, а также биоэнергетике, перспективы участия французской стороны в реализации инвестиционных проектов на территории Коми.

Встречи состоялись при активной поддержке посольства России и личном участии полномочного посла во Французской Республике и Княжестве Монако Алексея Мешкова.

В Российском духовно-культурном православном центре прошла презентация мероприятий, составляющих событийную карту региона и представляющих интерес в рамках въездного туризма. Гостям рассказали о брендовом маршруте Коми на плато Маньпупунер, культурных событиях – таких как международный фестиваль оперного и балетного искусства «Сыктывкарса тулыс», традиционные национальные праздники – ижемский «Луд», Усть-Цилемская горка, праздник Севера в Воркуте.

Заинтересованным в партнерстве представителям французской стороны был предложен ряд направлений для дальнейшего сотрудничества. Так, Финно-угорский этнокультурный парк входит в тройку лучших этнопарков России и может служить площадкой для проведения масштабных event-мероприятий.

Французов заинтересовала связь региона с именем художника Василия Кандинского, чье творческое становление прошло под влиянием зырянской культуры. В Коми реализуется проект «Василий Кандинский. Путь к зырянам». В этом году в Сыктывкаре состоится выставка «Василий Кандинский и Россия» из собрания Русского музея. В сентябре в рамках «Русских сезонов» во Франции в Российском духовно-культурном центре запланирована мультимедийная выставка «В поисках цвета. Диалоги с Кандинским», повествующая о его поездке в Вологодскую губернию.

Еще одно направление перспективного сотрудничества – расширение географии гастрольной деятельности республиканских театров. Одноактные балеты труппы театра оперы и балета Коми могут стать украшением французских театральных площадок.

В рамках фестиваля «Русские сезоны» прошла выставка декоративно-прикладного искусства, на которой экспонировались работы мастеров Коми: Светланы Агеевой, Татьяны Тюпенко, Олега Никулина, Елены Кокориной, Ларисы Цветковой, Ольги Томиловой, Артема Чичкарева, Татьяны Буториной, Галины Смолевой. На выставке были также представлены изделия Евгении Сурниной и Галины Кудиновой, которые лично презентовали свои работы в Париже. Галина Кудинова провела мастер-класс по набойке по ткани, а Евгения Сурнина – по изготовлению игрушки «Солнечный конь» из мочала.

В посольстве России во Франции были представлены картины, написанные нефтью, – экспонаты первого в мире Музея искусства нефти «Чутское масло», открытого в регионе в 2017 году. Здесь же состоялась интерактивная программа «Русская Масленица» с хороводами, викторинами, обереговыми мастер-классами и всеми любимым угощением – блинами. Затем перед гостями выступил ансамбль народной музыки «Зарни ёль» («Золотой ручей»). Вместе с ансамблем на парижскую сцену вышли солисты Коми республиканской филармонии Владислав Косарев и Сергей Плюснин.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru