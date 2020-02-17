Воркутинцев поощрили за добрые дела

В администрации Воркуты прошла торжественная церемония награждения добровольцев, проявивших себя в различных мероприятиях. Руководитель администрации муниципалитета Игорь Гурьев вручил ребятам благодарности и ценные подарки, личные книжки волонтеров и «золотые карты волонтеров».

Такие карты, как пояснили в администрации города, выдаются в Воркуте в качестве поощрения добровольцам, наработавшим более 150 добро-часов. Они позволяют посещать на льготных условиях спорткомплекс «Арктика», спортзалы, стадион «Юбилейный», городской выставочный зал и кинотеатры «Каскад» и «Север».

‒ В очередной раз хочу поблагодарить вас за вашу работу, ‒ обратился к волонтерам градоначальник. – Меня особенно радует, что в нашем городе волонтерская деятельность не привязана к каким-то событиям и праздникам. Вы ежедневно трудитесь в так называемом штатном режиме.

Награды получили более 60 волонтеров из студенческого добровольческого отряда «Белый тигр», волонтерской общественной организации «Лети, лепесток», волонтерских отрядов «Инициатива», «Добровольцы», «Горящие сердца», «Белый цветок», «Добродетели» и «Добрый Я», волонтерской организации «Мы вместе!», местного отделения ВОД «Волонтеры-медики», Союза молодежи Воркуты и АО «Воркутауголь».

Ребята были отмечены грамотами за помощь в проведении XXI Спартакиады народов Севера России «Заполярные игры» и Полярного ультрамарафона Транс-Урал – 2019, благодарностями руководителя администрации города за активную гражданскую позицию, большой личный вклад в экологическое волонтерское движение на территории Воркуты, а также за участие в республиканской мотивационной программе «Шаг к добровольчеству» на уровнях «Новичок» и «Активный доброволец».

Кроме того, Игорь Гурьев поздравил добровольцев, награжденных благодарностью министра образования, науки и молодежной политики Коми за участие в республиканской мотивационной программе «Шаг к добровольчеству» на уровне «Куратор добровольчества» и благодарностью главы региона на уровне «Наставник в добровольчестве».

Лина ПЕРОВА

Фото заполярка-онлайн.рф