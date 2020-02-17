Волонтеры дали старт акции «Сохраняя память»

В минувшую субботу в Сыктывкаре стартовала акция «Сохраняя память». На Центральном городском кладбище было очищено от снега около десяти захоронений ветеранов Великой Отечественной войны и участников боевых действий в Чечне и Афганистане.

В акции приняли участие юнармейцы, студенты поискового отряда «Весна Победы», представители штаба «Волонтеры Победы» и городского совета ветеранов, а также заместитель руководителя администрации Сыктывкара Елена Семейкина и и.о. начальника столичного управления образования Елена Геллерт. Содержанием 22 захоронений на кладбищах города занимаются сотрудники МКП «Жилкомсервис». Им на помощь традиционно приходят общественники и волонтеры.

На этот раз социальный десант в составе более 15 человек приводил в порядок места захоронений погибших. Инвентарь для уборки снега предоставило управление ЖКХ администрации города.

– Акция проходит в честь Дня памяти воинов-интернационалистов. Для нас важно сохранить память о погибших в войнах, отдать им дань уважения в благодарность за их подвиг во имя будущего нашей страны, – пояснил заместитель директора столичного Молодежного центра и руководитель Центра военно-патриотического воспитания Антон Колегов.

В весенний и летний период школьники и волонтеры продолжат акцию в рамках Года памяти и славы. Они определят захоронения, где будет требоваться постоянная уборка.

Галина ГАЕВА

Фото пресс-службы администрации Сыктывкара