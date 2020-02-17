Перепланировка квартиры – только по согласованию

Мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова взяла на личный контроль ситуацию с самовольной перепланировкой одной из квартир в доме №58 по улице Ленина, которая спровоцировала образование трещин в несущих стенах.

– Собственник квартиры за получением разрешения на перепланировку в мэрию не обращался, с соседями работы не согласовывал, на предупреждение управляющей компании о незамедлительной приостановке работ по незаконной перепланировке не реагировал. И это несмотря на то, что в доме с 2011 года стояли маячки на уже имевшихся трещинах. Это крайне бе-зответственный подход, такие работы выполняются исключительно при наличии согласования и проектного решения, поскольку затрагивается безопасность всех жителей дома, – прокомментировала Наталья Хозяинова.

Повреждения, вызванные этой перепланировкой, заметили соседи и обратились в соответствующие органы. В настоящее время Госжилинспекция готовит предписание об устранении нарушений и приведении жилья в соответствие с технической документацией. Собственнику грозит административная ответственность по факту порчи общедомового имущества. Также жители дома вправе обратиться с соответствующим исковым заявлением в суд.

Мэр города обратила внимание горожан на необходимость обязательного согласования перепланировки во избежание печальных последствий.

Незаконная перепланировка представляет собой изменение структуры помещения, которое произведено без одобрения государственных органов. Согласие жилищных органов требуется для того, чтобы новый проект квартиры не имел нарушений по ГОСТ и иным нормам.

Как рассказала «Республике» директор МБУ «Архитектурно-планировочное бюро» Елена Мартынова, ответственность за неправомерность изменений несут исключительно владельцы жилой площади. Процедура по согласованию перепланировки достаточно длительная. При желании изменить планировку квартиры нужно сначала обратиться в любую проектную организацию, имеющую лицензию на эти работы. После заключения договора они разрабатывают проект.

Далее с этим проектом и перечнем документов, список которых можно найти на сайте Сыктывкар.рф в разделе «Муниципальные услуги», надо обратиться в 103-й кабинет столичной администрации или в любой МФЦ за получением муниципальной услуги согласования переустройства и перепланировки.

Если с проектом и документами все в порядке, будет выдано согласование переустройства и перепланировки, которое и будет служить основанием для проведения работ по перепланировке. К работам можно приступить только после получения этого согласования. В данном документе будет указан конкретный срок проведения работ – полгода. Если за полгода завершить работы не удалось, необходимо обратиться за продлением срока. Документ о согласовании работ по перепланировке можно предъявить недовольным соседям, которые зачастую возмущаются шумом ремонтных работ.

Работы следует проводить строго по проекту. Как только они будут закончены, надо обратиться в администрацию муниципалитета с заявлением о приемке работ, и к вам выедет комиссия, она выдаст акт согласования, что все работы сделаны в соответствии с проектом. Этот акт является основанием для подготовки нового кадастрового паспорта и сдачи его в Росреестр для оформления документов.

При покупке вторичного жилья будущим владельцам необходимо проверить все документы. Если в документах – одно, а в квартире – другое, вся ответственность за незаконную перепланировку переходит на нового владельца. Все работы по перепланировке, проведенные без соответствующих согласования и разрешений, являются самовольными. И узаконить их можно только в судебном порядке.

Штрафы за эти нарушения накладывает Госжилинспекция. К полномочиям администрации относится только обращение в суд.

– Обычно незаконную перепланировку мы выявляем по жалобам соседей или управляющей компании, – рассказала Елена Мартынова. – Иногда сами определяем нарушителей, потому что такие нарушения, как, например, объединение лоджии с квартирой, хорошо видны вечером с улицы. В таких случаях мы даем человеку два месяца на устранение недостатков. Если он этого не делает, обращаемся в суд.

Галина ГАЕВА

Фото народного корреспондента