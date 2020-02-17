Тысячи жителей Коми отпраздновали «Лыжню России»

15 февраля по всей республике прошла всероссийская спортивно-массовая акция «Лыжня России». В этом году из-за сильных холодов праздник спорта состоялся на неделю позже, чем по всей стране. Главный старт прошел на стадионе имени Раисы Сметаниной в селе Выльгорт Сыктывдинского района, где в открытии участвовали прославленные олимпийцы Коми.

Как сообщает пресс-служба министерства спорта региона, с 11.30 на стадионе в Выльгорте началась развлекательная программа. Все желающие участвовали в конкурсах и розыгрыше ценных призов. Затем поприветствовать любителей лыжных гонок на сцену вышли легенды спорта Николай Бажуков, Раиса Сметанина и Василий Рочев. В полдень начались спортивные забеги, затем старт дали массовым баталиям. Для всех желающих действовал пункт бесплатного питания. Людей кормили гречневой кашей с мясом и поили горячим чаем. Участие в стартах приняло около пятисот человек.

В столице Коми забеги были на лыжных базах «Спортивная» (за железнодорожным вокзалом) и «Веждино» в Эжвинском районе, а также в поселках Максаковка и Краснозатонский. Всего на этих площадках в забегах поучаствовало несколько тысяч человек. В остальных городах и районах в «Лыжне России» участвовало примерно от пятисот до тысячи любителей лыжных прогулок. Так, в Воркуте на старт вышло 600 человек. Самой старшей участницей стала 83-летняя воркутинка Наталья Малашенкова.

Ярослав СЕВРУК

Фото министерства спорта Коми