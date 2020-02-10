Задачи по нацпроектам

Сергей Гапликов принял участие в селекторном совещании правительства России по реализации национальных проектов. Его провел заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

Как сообщает пресс-служба главы Коми, один из вопросов совещания – реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В Коми в рамках этого нацпроекта реализуются три региональных проекта: «Дорожная сеть», «Общесистемные меры дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения». По всем трем проектам целевые показатели 2019 года достигнуты в полном объеме.

В рамках регионального проекта «Дорожная сеть» приведено в нормативное состояние 92,8 километра покрытия проезжей части. План на 2019 год выполнен на 101,7 процента. Общий объем финансирования составил 980 миллионов 668,4 тысячи рублей.

В рамках реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» в 2019 году размещено шесть автоматических пунктов весогабаритного контроля и 21 комплекс фотовидеофиксации. План исполнен на 100 процентов.

Целевым ориентиром регионального проекта «Безопасность дорожного движения» является снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом – до уровня 3,14 человека на 100 тысяч населения к 2024 году. В 2019 году этот показатель в республике не должен превышать 10.

В совокупности принимаемые меры позволили по состоянию на 1 января 2020 года снизить количество ДТП на восемь процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество погибших на 35,6 процента и количество раненых на 5,9 процента.

По окончании селектора Сергей Гапликов провел рабочее совещание по вопросам реализации национальных проектов. Глава Коми заслушал доклады региональных министров, а также дал ряд поручений правительству республики.

В ходе совещания Сергей Гапликов уделил особое внимание теме строительства социальных объектов, связанной с ним проблематике и вариантам решения. В частности, глава региона поручил правительству республики подготовить предложения по упрощению процедуры строительства объектов социальной инфраструктуры, которая включает в себя вопросы разработки и согласования проектно-сметной документации, получение разрешительных документов, конкурсный отбор подрядных организаций.

– Для строительства каждого объекта, включенного в адресную инвестиционную программу, даже типового, требуется проведение отдельного конкурса. А в нашей республике в рамках задач, поставленных президентом России по реализации национальных проектов, таких однотипных социальных объектов необходимо построить достаточно много, в том числе в труднодоступных населенных пунктах, и в очень сжатые сроки. Более того, не по всем объектам сегодня имеются проекты повторного применения, включенные в федеральный реестр, которые учитывают природно-климатические и географические особенности территорий, их труднодоступность. Поэтому, конечно, процедуру строительства социальных объектов необходимо упрощать, чтобы северные регионы, как наша республика, могли в более короткие сроки решать эти задачи, – сказал Сергей Гапликов.

Подготовленные правительством Коми предложения будут направлены на рассмотрение в федеральное правительство.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru