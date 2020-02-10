Нацпроект, приобщающий к культуре

Общественная приемная главы Коми организовала на своей площадке серию круглых столов, посвященных реализации национальных проектов в регионе. Очередное такое мероприятие состоялось на минувшей неделе и было посвящено нацпроекту «Культура».

Как напомнил модератор встречи, первый замминистра культуры, туризма и архивного дела Константин Баранов, в прошлом году отрасль впервые вошла в список национальных приоритетов и стала нацпроектом. Региональное министерство приняло участие во всех без исключения конкурсах Минкультуры России и выиграло множество федеральных грантов, результатом чего стало появление большого числа новых объектов культуры как в городах республики, так и в глубинке.

Например, самая крупная заявка в федеральном конкурсе на создание модельных библиотек досталась Коми. Республика выиграла грант на создание девяти таких библиотек, тогда как на весь Северо-Запад выделены средства на создание 19 модельных библиотек.

О первых итогах реализации нацпроекта в регионе рассказала начальник профильного отдела министерства Мария Марунич. На 2019 год объем финансирования национального проекта в Коми составил 151 миллион рублей, из которых 117 миллионов – федеральные средства и 34 миллиона – средства республики и муниципалитетов. Основной показатель – количество посещений учреждений культуры – перевыполнен, он составил 102,3 процента. Это означает, что людям интересно посещать новые и модернизированные очаги культуры.

В рамках нацпроекта в республике реализуются три региональных проекта – «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». Благодаря этому созданы 11 модельных библиотек (девять при поддержке федерального бюджета), пять виртуальных концертных залов, организована онлайн-трансляция на портале «Культура РФ» знаковых мероприятий, современным оборудованием и музыкальными инструментами оснащены пять детских школ искусств и колледж искусств, модернизированы кинотеатры в Печоре и воркутинском поселке Воргашор, оцифрованы книжные памятники, приобретены три автобуса для учреждений культуры в Койгородском, Усть-Цилемском и Княжпогостском районах.

Кроме этого, четыре любительских творческих коллектива смогли принять участие в российских конкурсах и стали их дипломантами. Три некоммерческие организации получили гранты главы республики на общую сумму 7,3 миллиона рублей.

Что касается планов на 2020 год, то некоторые из них уже подтверждены на федеральном уровне. Это строительство социокультурных центров в селе Усть-Ухта Сосногорского района и деревне Горьковская Сысольского района. В Емве и Микуне появятся виртуальные концертные залы, а в Воргашоре – модульная библиотека. Как отметил замминистра культуры Коми, заявка, подготовленная муниципалитетом, признана одной из лучших в России.

О том, как преобразились библиотеки, уже внедрившие передовую модульную систему, рассказали их руководители. Директор Централизованной библиотечной системы Сыктывкара Марина Молоткова сообщила, что буквально сразу же резко выросло количество посещений модульных Центральной и Центральной детской библиотек: во взрослой с 3,5 тысячи в месяц до 4,3 тысячи, в детской – с 1,5 тысячи до трех тысяч. Число мероприятий выросло вдвое – с 40 до 80 в месяц. Стало больше различных кружков, клубов, посещений библиотек с экскурсиями. За две-три недели записываются группы на посещение мобильного планетария, где проходят познавательные лекции о космосе, динозаврах, о подводном мире.

Столь же отрадная картина наблюдается и в модульной библиотеке Троицко-Печорска. Как рассказала по скайпу директор Троицко-Печорской межпоселенческой центральной библиотеки имени Федорова Татьяна Маркова, число посещений здесь выросло почти на тысячу, люди приходят семьями, организован клуб «Уголок семейного чтения». Появилась возможность пользоваться электронной библиотекой ЛитРес, есть 3D-оборудование, новые сканеры, дополнительные компьютерные места.

Далее участники круглого стола заслушали информацию начальника отдела кадровой и правовой работы минкультуры Коми Любови Перминовой о программе повышения квалификации специалистов отрасли в рамках регионального проекта «Творческие люди».

В настоящее время в России открыты семь центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры. В 2020 и 2021 годах откроется еще восемь. Форма обучения – заочная, очная и дистанционная. В 2019 году в центрах обучились 104 работника из Коми, в 2020-м обучение пройдут 197 человек, в 2021-м – порядка 300.

Все, кто уже повысил свою квалификацию, отметили высокое качество обучения, поэтому число даже заявок превысило квоту, отметила Любовь Перминова. Ожидается, что к 2024 году обучение в 15 центрах пройдут более 200 тысяч специалистов отрасли культуры из всех регионов страны.

Региональный проект «Цифровая культура» дает возможность приобщиться к мировым шедеврам и достижениям в сфере искусства каждому, даже если это житель далекого севера. Там, где появился виртуальный концертный зал, можно в онлайн-режиме посмотреть идущий в Москве и Санкт-Петербурге концерт, выступление симфонического оркестра, нашумевшую постановку.

В прошлом году такой зал открылся в Усинске. Исполняющая обязанности руководителя городского управления культуры Светлана Герасимчук рассказала, что стоимость оборудования и монтажа составила четыре миллиона рублей, еще на полтора миллиона была закуплена дополнительная аудиоаппаратура. Виртуальный концертный зал открылся 13 ноября 2019 года, первые зрители увидели сказку «Спящая красавица», которая транслировалась из концертного зала имени Чайковского. Трансляции идут не реже раза в месяц, при этом публикой наиболее востребованы театральные постановки. Поэтому 14 декабря по просьбам зрителей транслировался спектакль московского театра «Женитьба».

Как подчеркнул Константин Баранов, нацпроектом поставлена задача, чтобы виртуальные концертные залы появились во всех городах республики.

Галина ВЛАДИС

Фото «Комиинформ»