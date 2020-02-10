В Коми восстановили почти 90 процентов вырубленных лесов

Республика перевыполнила план по реализации федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». Об этом доложил руководитель минприроды Роман Полшведкин на заседании проектного комитета по реализации в республике проектов по направлению «Экология», сообщает правительственный портал региона.

Во исполнение указа президента с 2019 года в Коми реализуется региональная составляющая федерального проекта «Сохранение лесов». Все мероприятия, проводимые в рамках проекта, направлены на обеспечение стопроцентного лесовосстановления к 2024 году.

В 2019 году на финансирование проекта было выделено 118 миллионов рублей из федерального бюджета: 26,6 миллиона на увеличение площади лесовосстановления, 74,8 миллиона – на приобретение лесопожарной техники и оборудования, 17,3 миллиона рублей – на приобретение лесохозяйственной техники и оборудования.

Приобретено 24 единицы техники и 17 единиц оборудования для проведения комплексных мероприятий по охране лесов от пожаров, семь единиц техники и десять единиц оборудования для работ по лесовосстановлению и лесоразведению, а также выполнено восстановление 89,9 процента вырубленных и погибших лесных насаждений при установленном показателе 79,6 процента.

– В этом году на реализацию проекта «Сохранение лесов» предусмотрено 84,5 миллиона рублей из федерального бюджета. Из них 28,1 миллиона запланировано на проведение работ по искусственному лесовосстановлению, содействие естественному лесовосстановлению, агротехнические уходы за лесными культурами, рубки ухода. Кроме того, запланировано приобретение для Коми лесопожарного центра лесопожарной техники (22 единицы) и оборудования (17 единиц) на 38,1 миллиона рублей, а также лесохозяйственной техники (2 единицы) и оборудования (17 единиц) на 18,2 миллиона рублей, – озвучил Роман Полшведкин планы на 2020 год.

Министр также добавил, что целевой показатель отношения площади лесовосстановления к площади выбытых лесных насаждений в 2020 году – 88 процентов. Рисков недостижения установленного показателя не прогнозируется.

Лина ПЕРОВА

Фото из архива «Республики»