Чудо-книги Веры Петровской

Персональная выставка «Признание в Л.» Веры Петровской открылась в Сыктывкаре. В столичном Центре культурных инициатив «Югöр» питерский художник представила свои уникальные творения – пятнадцать арт-объектов в форме разнообразных книг. Это книга-шкаф, книга-туман, книга-сердце, книга-голова и другие. Под обложкой каждого из экспонатов скрыта своя история.

Так, внутри небольшой красной коробочки – книги-шкафа записана история человека, жившего в этом шкафу и наблюдавшего за миром изнутри. «Однажды я просидел в шкафу всю жизнь» – так начинается его дневник-исповедь. Человек из шкафа описывает свои состояния, все больше и дальше углубляясь в свой внутренний мир.

В тетради «Про страхи» описаны разнообразные фобии людей. «Это Стас. Он боится, что над ним будут смеяться, потому что у него самый дешевый телефон» – можно прочитать на одной странице. А на другой: «Это я. Я боюсь стать никем, когда вырасту» – и рядом автопортрет автора.

Вера Петровская использует книжную форму как инструмент для самовыражения, и ее книги – это настоящие произведения искусства. Книга художника – жанр, в котором книга представлена как арт-объект, где текст, визуальные составляющие книги являются средством для выражения авторской мысли. Послания, зашифрованные в книге художника, почти никогда не ограничиваются визуальным и концептуальным рядом – не менее важными оказываются тактильные, слуховые, а иногда и обонятельные и вкусовые ощущения.

Автор выставки выросла в столице республики, училась в гимназии искусств при главе Коми, затем в Сыктывкарском университете на факультете дизайна. Последние десять лет продолжает учиться на художника: сначала в училище Ярославля, сейчас на шестом курсе факультета графики петербургской Академии художеств имени Репина. Серия ее графических работ также вошла в представленную сыктывкарцам экспозицию. В конце прошлого года ее выставка прошла в Санкт-Петербурге – в открытой гостиной Центральной библиотеки имени Лермонтова.

Помимо рисования Вера Петровская создает рукотворные объекты самого разного вида – от фантазийных кукол до вышитых по ткани панно и иллюстраций.

– Книги я начала делать чуть более года назад, – рассказала «Республике» художница. – На каждый такой объект уходит порядка месяца работы. Хотя бывает и быстрее. Про такой вид творчества, как книга художника, узнала еще в гимназии искусств, потом участвовала в пленэре «Клюква», который был посвящен книге художника.

По словам собеседницы издания, самые интересные ее работы – это про отца, человека в шкафу и большую голову с воспоминаниями-фотографиями.

– Возможно, что я буду продолжать работать в этом жанре, а, может, найду новые способы выражения своих идей. Пока мне подходит эта форма, – отметила художница.

При этом работы Веры Петровской не приближаются к формату книги в классическом понимании этого слова. Она превращает книги в загадочные ребусы. Ее творения предполагают то, что зрители (или читатели) возьмут книги в руки, откроют страницы, прочитают тексты и затем сами решат, о чем рассказывает произведение.

Выставка будет работать в Сыктывкаре до 15 марта.

Артур АРТЕЕВ

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