Филармония взялась за кадры

С 1 февраля в Коми республиканской филармонии появился новый отдел, который занимается развитием детского и юношеского творчества. Его возглавил руководитель национальной студии при «Асъя кыа», народный артист Республики Коми Евгений Жильцов.

– Сейчас в филармонии есть коллективы, в которых занимаются с детьми по народному и эстрадному направлениям, – сообщила «Республике» директор филармонии Мария Балмастова. – Но у нас возникла идея вывести эту работу на качественно новый уровень. Будем применять профессиональные подходы, ориентировать и готовить детей для поступления в творческие вузы страны, чтобы потом они в качестве высококвалифицированных специалистов возвращались в филармонию.

Заниматься с детьми продолжат талантливые и опытные педагоги, достигшие в своей деятельности творческих высот и отмеченные почетными званиями.

Евгений Жильцов, который 28 лет был солистом балетной группы ансамбля «Асъя кыа», завершает творческую карьеру. Он будет совмещать должность начальника отдела развития детского и юношеского творчества с руководством национальной студией при ансамбле. Он успешно возглавляет студию с момента ее создания в 2013 году. За шесть лет его работы с детьми удалось добиться существенных успехов, и конкурс среди студий при профессиональных ансамблях в Ижевске показал высокий уровень воспитанников.

Также некоторые изменения произошли и в самой национальной студии. Солистка филармонии, народная артистка Коми Вера Булышева стала педагогом по направлению «Народный вокал», открытому осенью 2018 года.

Артур АРТЕЕВ

Фото www.filarmoniakomi.ru