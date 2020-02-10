Два альбома Феофании Тентюковой

Неизвестные фотоснимки видов Сыктывкара середины прошлого века сохранились в альбомах первой коми женщины-архитектора Феофании Тентюковой. Недавно эти документы обнаружил заместитель начальника республиканского управления по охране объектов культурного наследия Сергей Павлюшин. 7 февраля он представил находку интересующимся историей родного города землякам.

Встречу с историком организовали сотрудники Национальной библиотеки Коми. Построенное в конце 50-х годов прошлого века здание Ленинки сейчас находится на капитальном ремонте. Поэтому мероприятие состоялось в другом историческом месте города – в зале Центра народного творчества и повышения квалификации (здание построено в 1906 году под ремесленную школу, а ныне это особнячок по улице Советской, 28). Программа «Родные улицы, знакомые кварталы» стала одним из мероприятий, подготовленных библиотекой к 240-летию Сыктывкара.

Феофания Тентюкова родилась в 1902 году в селе Ношуль Прилузского района. После окончания гимназии в Усть-Сысольске продолжила образование в Ленинградском институте инженеров коммунального строительства. В 1936 году, получив диплом архитектора, вернулась в родной город. В Сыктывкаре по ее проектам был построен целый ряд зданий. О некоторых из них в начале встречи напомнил Сергей Павлюшин.

Первая самостоятельная работа Тентюковой – разработка фасада здания школы №14 по улице Советской. Школу (ныне это гимназия Пушкина) построили в 1939 году. Тогда же она оформила зал Коми АССР на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке. Во время Великой Отечественной войны работала начальником проектной конторы, архитектором, главным инженером, чертежницей. Расцвет архитектурной деятельности Тентюковой пришелся на послевоенное время. Для центральных улиц столицы она разработала несколько проектов. Самые заметные из них это Дворец пионеров (ныне Дом творчества молодежи) и Республиканская библиотека (ныне Национальная библиотека Республики Коми). «Ставропольский» проект библиотеки благодаря коми архитектору изменился – парадный фасад здания украсила величественная колоннада. В 1950 году по ее проекту возвели Лесную школу (ныне здание республиканского министерства образования).

По ее проектам построены несколько жилых домов. В частности, первый в городе комфортабельный дом с отоплением и ваннами (дом №28 на улице Кирова). Также по ее проекту построено деревянное здание промбанка на улице Кирова, которое сейчас занимает судебно-медицинская экспертиза.

Феофания Тентюкова провела реконструкцию здания бывшей больницы по улице Бабушкина. До конца 1940-х годов здание было одноэтажным. При проектировании второго этажа она сумела сделать так, что сейчас многие не замечают разницы между этажами. Реконструировали здание в 1951 году.

На пенсии архитектор исследовала деревянное и церковное зодчество Коми края. В 1976 году она издала книгу о церковной архитектуре «Из прошлого Коми края». Скончалась архитектор в 1981 году в Сыктывкаре.

– Удивительно, что на улицах Сыктывкара нет даже мемориальной доски столь выдающемуся архитектору, – посетовал Сергей Павлюшин. – Благодаря ей город в середине прошлого века приобрел свой симпатичный узнаваемый облик. Я знал, что существуют ее фотоальбомы, и вот около года назад обнаружил их в столичном управлении архитектуры.

Сергей Павлюшин разрешил желающим посмотреть альбомы. В одном из них собраны снимки церквей Коми края. На страницах другого – фотографии Усть-Сысольска и Сыктывкара. Хронология снимков начинается еще с дореволюционной поры. Это известные снимки первого профессионального фотографа Усть-Сысольска Платона Кулакова. Есть кадры с празднования первых юбилеев Коми автономии. А вот часть послевоенных снимков, скорее всего, могла сделать сама Феофания Тентюкова. Многие датированы 1953 годом. Привлекают внимание фотографии города, сделанные с борта самолета. Часть из них еще неизвестна краеведам.

По мнению Сергея Павлюшина, Феофания Тентюкова готовила снимки для своей так и не вышедшей книги по истории сыктывкарской архитектуры. Об этом свидетельствует и нумерация фотографий, и сделанные ее рукой подробные комментарии. Везде указаны год и место съемки.

– Все снимки из альбомов уже отсканированы, а сами оригиналы я передам в Национальный архив Коми, – добавил Сергей Павлюшин. – А электронные версии нужно разместить в интернете для ознакомления всеми желающими.

Национальная библиотека продолжает знакомить сыктывкарцев с историей города. 21 февраля Ленинка проведет программу «Родные улицы, знакомые кварталы». Это интерактивная викторина на знание улиц, площадей, храмов, памятников и арт-объектов города. Начало программы в 16 часов на площадке буккроссинга в ТРЦ «Парма».

Артур АРТЕЕВ

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