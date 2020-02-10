Эссе о времени и судьбе

Известный государственный и общественный деятель республики, заслуженный работник Коми Галина Кравченко написала книгу размышлений о времени и судьбе «Надо жить…». Презентация книги состоялась в Госсовете республики, где до сих пор помнят, каким ярким и активным депутатом она была.

Как подчеркнула автор, работа над книгой в какой-то мере помогла ей перенести самое тяжкое горе, какое только может выпасть на долю матери, – гибель сыновей.

«Это исповедь о том, как конкретная человеческая жизнь провалилась в расщелину между двумя историческими эпохами, когда одна эпоха закончилась, а другая еще не началась. И сколько таких жизней улетело в эту пропасть, мы не знаем», – написала в предисловии Галина Кравченко.

Такой пропастью для многих советских людей стала война в Афганистане, унесшая жизни 15 тысяч молодых ребят. Старший сын Галины Кравченко Геннадий погиб на этой войне в возрасте 20 лет. Афган стал еще и предшественником развала СССР и смены политического строя. А спустя годы младший сын Сергей умер в возрасте 33 лет по причине медицинской ошибки. Невозможно себе представить, как эти утраты пережило сердце матери. Ее родовая нить прервалась.

На презентации собрались люди, хорошо знающие Галину Кравченко по работе в республиканском парламенте, в общественной организации «Союз женщин», которую она возглавляла 13 лет, в Общественной палате Коми, где она руководила исполнительной дирекцией. Пришли и те, кто работал с ней в Вуктыле, на всесоюзной комсомольской стройке. Именно туда полвека назад из Украины приехала юная пара – Галина и Виктор Кравченко, именно там началось продвижение по комсомольской линии активной и принципиальной работницы.

Главу книги, посвященную работе в законодательном органе республики (Галина Кравченко трижды избиралась на альтернативной основе в Госсовет Коми), автор начала с признания, что она из тех людей, для кого служение общественным интересам было больше потребностью, нежели обязанностью.

Как отметил сенатор Валерий Марков, работавший с Галиной Кравченко в нескольких созывах регионального парламента, комитет по социальной политике, который она возглавляла, был одним из лучших, и это несмотря на трудные времена, когда именно отвечающим за социалку доставалось больше всего.

Все выступившие на презентации подчеркнули, что для них открылся талант Галины Кравченко как рассказчика, которая увлекательно и удивительно точно, с огромной любовью рассказывает о людях, с которыми ее связала судьба, о времени и о происходивших событиях, вершителем и свидетелем которых ей довелось стать.

Галина ВЛАДИС