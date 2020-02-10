Экологическая эффективность

Монди СЛПК исключен из списка экологических горячих точек Баренцева/Евроарктического региона (БЕАР) по показателю «Сокращение сброса сточных вод».

По итогам встречи министров окружающей среды стран Баренцева/Евроарктического региона Монди Сыктывкарский ЛПК исключен из числа экологических горячих точек (горячая точка Ko3-2 – «Сокращение сброса сточных вод»). Это решение принято в связи с успешной реализацией компанией Mondi стратегического проекта по модернизации очистных сооружений предприятия, в результате чего выросла эффективность работы очистных сооружений и значительно улучшены качественные показатели сточных вод. Официальное мероприятие, в котором приняли участие министры окружающей среды Норвегии, Швеции, Финляндии и России, прошло 5 февраля в городе Лулео (Швеция).

Экологические горячие точки в регионе БЕАР еще в 2003 году названы специалистами финансовой экологической корпорации северных стран (НЕФКО) и российскими экспертами. Тогда в список вошли 42 «горячие точки» российского сектора БЕАР, в том числе восемь из них – в Республике Коми.

Очистные сооружения Монди СЛПК – это сложный производственный комплекс. Здесь проходят механическую и биологическую очистку сточные воды, образующиеся в результате технологического процесса, и 100 процентов хозяйственно-бытовых стоков Сыктывкара, а также близлежащих населенных пунктов и промышленных предприятий. В ходе модернизации, которая велась пять лет на действующих сооружениях, реконструирован и построен ряд объектов, в том числе введена в действие принципиально новая, третья ступень очистки сточных вод с помощью дисковых фильтров.

– Мы использовали наилучшие существующие доступные технологии для совершенствования процесса очистки сточных вод. В результате показатели качества очистки полностью соответствуют новым федеральным стандартам в части сброса сточных вод предприятиями целлюлозно-бумажной промышленности, – рассказал генеральный директор Монди СЛПК Клаус Пеллер.

– Монди СЛПК не просто внедряет наилучшие доступные технологии, но и стремится превзойти установленные технологические показатели. Компания стала первым российским предприятием, которое выполнило все условия так называемой «полной» процедуры исключения из перечня экологических горячих точек Баренцева/Евроарктического региона. В ходе этой процедуры специалисты Монди СЛПК разработали программу повышения экологической эффективности в части очистки сточных вод и подготовили детальный отчет о ее выполнении. Результат этой работы получил высокую оценку российских и международных экспертов и поддержку международной подгруппы по исключению экологических горячих точек, – прокомментировала эксперт российского Бюро наилучших доступных технологий Татьяна Гусева.

В 2015 году Монди СЛПК также был исключен из списка экологических горячих точек по показателю «Сокращение эмиссии оксида углерода и специфических веществ». Этого удалось достичь в результате масштабной модернизации предприятия, в частности реализации проекта STEP, а также применения современных и безопасных технологий промышленного производства.