Инициативы президента в региональном преломлении

Послание президента России, с которым Владимир Путин выступил в январе наступившего года, уже вошло в историю как самое социально направленное. В Общественной палате Коми поэтому сочли необходимым пригласить руководителей министерств социального блока, чтобы они прокомментировали тезисы послания по своим направлениям и рассказали, как посылы руководителя страны уже реализуются и будут реализовываться в республике. Перед общественниками выступили министр образования, науки и молодежной политики региона Наталья Якимова, министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин и замминистра труда, занятости и социальной защиты РК Александр Хохлов.

Образование

В числе ключевых задач в сфере образования, обозначенных в послании президента, – обеспечение местами в детских садах самых маленьких – детей до трех лет.

– На 1 января 2020 года доступность мест для детей до трех лет у нас составляет 94,6 процента. Для детей от полутора до трех лет – 95,7 процента. Мы значительно, почти на 10 процентов, превышаем средний уровень в Российской Федерации и одни из лидеров в Северо-Западном округе по предоставлению мест в детских садах, – отметила Наталья Якимова.

В то же время проблема с очередностью пока остается. Если на 1 января 2019 года потребность для малышей до трех лет составляла 1308 мест, то на 1 января 2020 года – 1038 малышей, в основном от полутора до двух лет, нуждаются в местах в детских садах.

Как напомнила министр, согласно законодательству об образовании в РФ, предусмотрена доступность в дошкольных учреждениях для детей начиная с двухмесячного возраста, и это тоже надо учесть.

– Наверное, выражу субъективное мнение – к счастью, малышей двух-трех-четырех месяцев мамы в детские сады не отправляют. Но если это необходимо, наши детсады должны и создают такие условия, – сообщила министр.

В 2019 году в Коми введено 150 дополнительных мест для детей до трех лет. В декабре открыли новый детсад в селе Большелуг Корткеросского района на 50 мест, в Сыктывкаре переоборудовали ряд детских садов. На это затрачено чуть более 120 миллионов рублей. В 2020 году планируется создать еще 250 новых мест за счет строительства объектов. Строится детсад в Эжвинском районе Сыктывкара и по аналогичному проекту детсад в селе Выльгорт, поскольку именно столица и Сыктывдинский район лидируют в очередности в дошкольные учреждения. Кроме того, за счет развития частного сектора в 2020 году будет введено 298 мест.

Все эти мероприятия проводятся в рамках нацпроекта «Демография», и, соответственно, финансирование идет как из федерального, так и республиканского бюджета. Очередность в детские сады должна быть ликвидирована к 2021 году.

Следующая задача – обеспечить горячим питанием всех учеников начальной школы с 1 по 4 класс.

– Мы ожидаем федеральное участие в части финансирования. Республика Коми уже длительное время обеспечивает всех младшеклассников бесплатным горячим питанием. В 2019 году на эти цели было пре-дусмотрено 445 миллионов рублей из республиканского бюджета, чуть менее 5 миллионов составило софинансирование из муниципальных бюджетов, – рассказала Наталья Якимова.

Кроме того, как напомнила министр образования, в республике все дети из семей, признанных малоимущими, с 5 по 11 класс также питаются бесплатно. С позапрошлого года двухразовым бесплатным питанием обеспечены все дети с ограниченными возможностями здоровья. Во всех школах есть необходимые материально-технические условия для приготовления пищи, соответствующей требованиям СанПиНа.

Вслед за увеличением мест в дошкольных учреждениях предстоит наращивать и вместимость школ. Президент поручил держать на контроле создание новых ученических мест, прежде всего в целях ликвидации второй смены. В настоящее время в Коми 35 школ, где дети учатся во вторую смену, это почти 10 тысяч человек (чуть менее 10 процентов школьников). Для ликвидации второй смены строятся новые школы и переоборудуются помещения в действующих общеобразовательных организациях. В прошлом году создано 350 новых мест за счет проведения капремонтов зданий. В сентябре 2019-го – 200 ученических мест за счет переоборудования неиспользуемых помещений в детском доме имени Александра Католикова, там распахнул свои двери лицей для одаренных детей. В Усть-Куломском районе открылся новый корпус школы на 250 мест.

В этом году ожидается ввод пяти школ, из них в селах Часово и Дутово это школы-сады. Таким образом, будет создано 2800 новых ученических мест.

Рассказала министр и о доплатах учителям за классное руководство.

– В учительском сообществе это очень ожидаемая мера, – отметила Наталья Якимова. – Мы понимаем, что процесс воспитания и те негативные тенденции, которые появляются в подростковой, молодежной среде, – сфера ответственности педагогов и классных руководителей. У нас в республике функции классных руководителей выполняют 5400 педагогических работников, и эта работа должна быть материально простимулирована. В Коми в каждом государственном учреждении принято положение о системе оплаты труда: введена доплата за классное руководство от 10 до 30 процентов от размера оплаты. Процент зависит от количества учеников в классе, от квалификационной категории учителя, северная это зона или южная, сельская школа или городская. В среднем классный руководитель в регионе получает доплату 4,5 тысячи рублей. Президент отметил, что доплата каждому классному руководителю должна быть 5 тысяч рублей с обязательным сохранением всех льгот и компенсаций, которые приняты в субъекте РФ. Мы к этому готовы – все выплаты будут сохранены, – заверила министр образования РК.

Заодно Наталья Якимова привела данные по зарплате учителей в 2019 году: средняя зарплата школьных педагогов – почти 47 тысяч рублей, дошкольного образования – чуть менее 47 тысяч, дополнительного образования – 47,5 тысячи рублей, преподавателей среднего профессионального образования 48,4 тысячи рублей. Педагоги в детских домах зарабатывают чуть менее 46 тысяч рублей, преподаватели вузов (в Коми один вуз республиканского значения) – 90 тысяч рублей.

Упомянула министр о задаче увеличения бюджетных мест в вузах, расположенных на территории регионов, где отмечается нехватка врачей, учителей и инженеров. В Коми врачей и учителей готовит СГУ имени Питирима Сорокина, это федеральный вуз, и, соответственно, цифры приема и количество бюджетных мест устанавливаются Минобрнауки РФ. К сожалению, потребность республики в цифрах приема пока не учитывается в полном объеме, отметила Наталья Якимова.

Здравоохранение

В отрасли здравоохранения президент акцентировал внимание на проблемах первичного звена и кадровом вопросе. Министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин подробно остановился на этих задачах своей отрасли.

– Президент сказал, что мы должны завершить развертывание сети ФАПов во всех населенных пунктах. У нас 290 ФАПов, другое дело, что 129 из них имеют аварийное либо предаварийное состояние. Поэтому наша задача – заменить их на новые. Более того, глава республики поручил завершить их замену за три года. В 2020 году планируется заменить 19 ФАПов в семи муниципальных образованиях – по пять в Корткеросском и Ижемском районах, четыре в Усть-Куломском, по одному в Сосногорском, Усинском, Сыктывдинском, Усть-Вымском, Ижемском, Сысольском районах. Предусмотрено финансирование в объеме 73 миллионов рублей из федерального бюджета и 42 миллионов – из регионального, что, конечно же, недостаточно, и на апрельской сессии Госсовета РК будем выносить вопрос о выделении дополнительно 131 миллиона, чтобы можно было построить все 19 ФАПов, – пояснил Дмитрий Березин.

К первичному звену относится и организация работы поликлиник по так называемой новой модели – «Бережливой технологии». В этом году в 17 детских поликлиниках, где еще не внедрена такая модель, предстоит ее внедрить. Таким образом, к 2021 году все детские поликлиники республики будут соответствовать данной модели, а к 2024 году – все взрослые поликлиники.

Говоря о кадровом обеспечении отрасли здравоохранения, Дмитрий Березин напомнил, что решать задачу будут на федеральном и региональном уровнях. На федеральном уровне необходимо внести изменения в действующую нормативную базу с целью изменения системы приема в вузы по медицинским специальностям. От регионов требуется качественная подготовка заявок на предоставление целевых мест в медвузах, в том числе предоставление гарантий трудоустройства.

На 2020 год минздравом запланирована заявка на программы специалитета 120 человек и по ординатуре 52 человека. Для сравнения: в 2019 году заявка была такой же, однако на целевое обучение республике было выдано только 72 заявки из 120, а на ординатуру 44 вместо 52-х.

– Мы рассчитываем, что те цифры, которые были озвучены президентом: не менее 70 процентов от целевого приема должны выделять для терапевтов, не менее 75 – для педиатров, 100 процентов – на ординатуру – должны идти только от бюджетных организаций. В целом кадровый дефицит в республике только по врачебным специальностям составляет более 400 человек. Закрыть этот дефицит необходимо до 2024 года, – отметил министр.

В одной связке с кадровым вопросом стоит и обеспечение жильем медицинских работников. В Коми эту задачу системно начали решать с прошлого года. Пока удалось выделить средства на покупку двух квартир для Удорской ЦРБ, в этом году будут закуплены 19 квартир на сумму более 49 миллионов рублей для населенных пунктов, испытывающих дефицит врачебных кадров. Это Сыктывкар, Ухта и Печора. В остальных городах, за исключением Усинска, сложностей с жильем нет, а вот в сельских населенных пунктах – Ижме, Усть-Цильме – необходимо строить жилье.

– Мы рассчитываем на ипотечное кредитование. Вопрос прорабатывается с Коми ипотечной компанией, и для бюджетников возможно будет оформить ипотеку под 3-4 процента годовых, – рассказал Дмитрий Березин.

Что касается заработной платы медицинских работников, гарантированный уровень зарплаты в отрасли здравоохранения составляет более 55 процентов, необходимо достигнуть уровня не менее 70 процентов, над этим минздрав сейчас работает. В прошлом году все показатели достигнуты. Средняя зарплата врача – 93 тысячи рублей, среднего медперсонала – 47,5 тысячи, младшего – 42 тысячи рублей. В бюджете региона закладываются средства на повышение оплаты труда медицинских работников.

В адрес Минздрава РФ направлен проект региональной программы модернизации первичного звена. Предварительный размер потребности на реализацию данной программы до 2024 года составляет 2,8 миллиарда рублей.

– Будем ее по каждому пункту защищать, – отметил министр.

Особое внимание в послании руководителя страны было уделено лекарственному обеспечению. Это касается практически всех категорий граждан, которые пользуются льготами – федеральными либо региональными.

Поручение президента – создать регистр пациентов, которые пользуются льготами. Дмитрий Березин заверил, что такие регистры в республике уже есть. Федеральный регистр абсолютно выверен, поскольку данные приходят из Пенсионного фонда РФ. Что касается регистра льготников при формировании региональной льготы, в этом году он тоже будет создан. Уже доработан и запущен в эксплуатацию программный продукт, который позволяет полностью учитывать всех льготников, формировать заявку в онлайн-режиме, контролировать остатки лекарственных препаратов по каждой аптеке, а также выписывать рецепты в электронном виде, не выдавая пациенту рецепт в бумажном виде. Тем самым исключается возможность потери пациентом рецепта.

Без регистрации препараты в Россию ввозиться не могут, но выработано отдельное решение, механизм их закупки имеется, и Коми уже воспользовалась такой возможностью. 16 человек получают лекарственную терапию незарегистрированными препаратами, в 2019 году на эти цели было потрачено более 9 миллионов рублей.

Все лекарства подлежат обязательной маркировке с 1 июля 2020 года, что обеспечит качество препаратов. Отрасль полностью готова к проведению данного контроля.

Демография

– Еще за несколько дней до послания президента руководители федерального уровня начали выходить на главу Республики Коми Сергея Гапликова, на зампреда правительства Илью Семяшкина, с тем чтобы еще раз пояснили тот закон о миллиарде, который уже нашумел в Российской Федерации, и чтобы еще раз выяснить о суммах и критериях предоставления, – начал свое выступление перед общественниками замминистра труда, занятости и соцзащиты РК Александр Хохлов.

По его словам, в региональном «законе о миллиарде» три основные суммы, которые претворились в послании президента. Первая – 150 тысяч – региональный семейный капитал при рождении первого ребенка. Впервые в России в Коми 150 тысяч выдается за первенца всем без всяких критериев: без ценза оседлости, без образовательного и возрастного ценза. Президент сказал, что семейный капитал надо выдавать на первого ребенка, а на второго добавлять 150 тысяч. В Коми – 466 тысяч и 150 тысяч – итого 616 тысяч за второго ребенка.

Федералы также уточняли у руководителя минтруда региона, какие пособия сейчас введены в Коми для детей до трех лет и от трех и старше из малоимущих семей. Прежде суммы были крайне небольшими – 663 рубля, 762 рубля. С этого года они увеличены до полутора тысяч рублей плюс районный коэффициент. По Сыктывкару получается 1800 рублей, по Ухте – 1900, поскольку коэффициенты разные.

Спросили Илью Семяшкина и об уровне софинансирования региона. В нацпроектах он 90-95 процентов, а в целом 70 на 30. То есть 1900 рублей – это 30 процентов, а федеральная часть – примерно 6 тысяч рублей.

– И президент говорит о том, что выплаты для детей от 3 до 7 лет должны быть не менее половины прожиточного минимума – 5,5 тысячи рублей. В Республике Коми прожиточный минимум для детей выше – 6,5 тысячи рублей, – подчеркнул Александр Хохлов.

Третье, о чем также спрашивали из федерального центра, как в двух районах – Сосногорском и Корткеросском – прошел эксперимент по внедрению семейного социального контракта. И это тоже отражено в послании президента, который сказал, что социальный контракт будет внедряться во всех регионах страны.

– Таким образом, все меры поддержки знаменитого миллиардного закона, инициированного главой Коми, на федеральном уровне поддержаны, и не просто поддержаны, а вошли как составная часть в послание президента, – заключил Александр Хохлов.

Галина ВЛАДИС

Фото Общественной палаты РК