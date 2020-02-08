Роковое наследство

Пенсионерка из Карачаево-Черкесии организовала расправу над жителем Ухты

3 февраля Верховный суд Республики Коми вынес обвинительный приговор 61-летней жительнице Карачаево-Черкесской Республики. Женщина признана виновной в совершении редкого в Коми преступления: убийства по найму. Также Верховный суд РК назначил наказание исполнителю убийства и его пособнику. Жертвой пенсионерки из Карачаево-Черкесии стал ее родственник – брат мужа, проживавший в Ухте.

Началась эта криминальная история о роковом наследстве в Ухте. Братья Александр и Владимир не слишком ладили между собой. Поводом для семейных распрей часто становилось пагубное пристрастие Владимира: он злоупотреблял спиртным. Из-за тяги к алкоголю развелся с женой, она уехала из города, забрав дочь. Через некоторое время Владимир женился на гостье с юга – уроженке Карачаево-Черкесии, которая приезжала в Ухту торговать вещами. Имя этой женщины звучало непривычно для слуха новых родственников, поэтому она предложила свекрови и деверю звать ее «на русский манер» – Соня.

Как-то жена уговорила Владимира продать ей его долю квартиры, которой он владел вместе с матерью. Потом квартиру продали, деньги поделили: 600 тысяч достались Соне, а на оставшийся миллион мать Владимира купила малосемейку, которую оформила на другого сына – Александра, чтобы невестка не смогла заполучить и эту жилплощадь. После этого Соня и Владимир развелись, родственники приютили ставшего вдруг бездомным мужчину в малосемейке. А в марте 2018 года экс-супруги опять официально оформили отношения. Соня утверждала, что на заключении повторного брака настаивал Владимир, а вот его родственники были уверены, что женщина сама проявила инициативу, задумав вновь получить выгоду.

Новобрачные уехали жить в Карачаево-Черкесию, в Ухту вернулись в июне 2018 года – на похороны матери Владимира. Женщина оставила наследство – небольшую сумму денег, которую завещала поделить между сыновьями.

После похорон супруги отправились в Карачаево-Черкесию. Через полгода получать наследство вместо Владимира приехала Соня. Объяснила, что, поскольку она все равно бывает в Ухте по торговым делам, муж решил не ехать на родину, а выписал супруге доверенность на получение всего, что ему причитается.

Однако Соня стала претендовать не только на деньги свекрови, но и на малосемейку, в которой когда-то проживал муж. Законный владелец малосемейки, Александр, решил не отдавать нелюбимой снохе жилье. Сам он в жилплощади не нуждался, владел двумя квартирами и другой недвижимостью в Ухте, имел солидные накопления. Мужчина считал, что малосемейка должна принадлежать не брату, за которого все решает жена, а племяннице – дочери Владимира от первого брака. Соня, естественно, с таким мнением не согласилась. Она ругалась с деверем, угрожала ему, даже организовала его избиение, но ухтинец упорно не желал «делиться» имуществом.

Как-то Соня задумалась о том, что в случае смерти Александра его единственным прямым наследником станет Владимир, который получит не только малосемейку, но и все имущество брата, стоимость которого составляла несколько миллионов рублей. В Карачаево-Черкесии Соня предложила своему знакомому по имени Мусса убить несговорчивого деверя. Тот заверил, что заказ выполнит. За расправу с деверем заказчица пообещала отдать наемнику ту самую малосемейку, которая достанется ее мужу после смерти брата. Как Соня планировала распорядиться миллионами покойного деверя, неизвестно.

С собой в Ухту Мусса прихватил своего знакомого, которому пообещал на севере прибыльную работу.

13 декабря 2018 года случайные прохожие обнаружили Александра у подъезда его дома с пробитой головой. Из раны торчал кусок железа. Впоследствии выяснилось, что это орудие убийства наемник изготовил заранее и привез в Ухту.

Потерпевшего доставили в больницу. Несмотря на полученную тяжелую травму головы, мужчина был в сознании, уверенно отвечал на вопросы следователя. Рассказал, что у подъезда к нему подошел мужчина, попросил прикурить. Александр отвлекся, разыскивая в карманах зажигалку, но краем глаза успел заметить, что сзади к нему кинулся неизвестный, который чем-то ударил по голове. После этого мужчины сбежали. Потерпевший заверил, что не знает нападавших, но уверен, что нападение организовала его сноха Соня, поскольку она давно обещала с ним расправиться. Других недоброжелателей у мужчины не было, поскольку жил он мирно, старался ни с кем не конфликтовать. Вскоре Александр впал в кому и скончался в больнице. Эксперты установили, что смерть потерпевшего вызвана полученной травмой головы.

Расследовали уголовное дело по факту убийства по найму сотрудники следственного управления СК России по Коми. Как сообщили в следственном управлении, следственно-оперативная группа провела значительный объем оперативно-разыскных, следственных и процессуальных действий, в результате которых удалось установить и задержать подозреваемых. Следственные действия при оперативном сопровождении сотрудников уголовного розыска и формирований специального назначения, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, проводились в том числе на территории Ингушетии, Северной Осетии – Алании, Карачаево-Черкесской Республики.

Вина жительницы Карачаево-Черкесии в организации нападения на деверя была очевидна, но доказать ее оказалось непросто. Сама Соня давала противоречивые показания: то признавалась, что заказала убийство деверя, то отказывалась от признаний. После задержания предполагаемый киллер Мусса под давлением неопровержимых доказательств признал, что напал на ухтинца, но выдвигал свою версию: мол, никакого заказа не было, действовал из личной неприязни – повздорил с мужчиной, решил наказать. Все же следователям удалось найти доказательства вины заказчицы, исполнителя и его пособника.

Верховный суд РК признал эти доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора. Соня приговорена к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Муссе суд назначил наказание в виде 16 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Пособник исполнителя, который отвлекал жертву во время совершения преступления, по решению суда проведет в колонии строгого режима 6 лет. Приговор не вступил в законную силу.

Людмила ВЛАСОВА

Фото СУ СК России по Коми и tobolsk.ru