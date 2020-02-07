Уважаемые работники науки! Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Днем российской науки!

Этот праздник имеет большое значение для нашей страны и общества. От научного прогресса напрямую зависят положение государства в мире, успехи во всех сферах жизни, динамичное внедрение современных технологий. Россия гордится именами своих ученых, научные достижения которых стали мировыми открытиями и определили будущее развитие человечества.

Главным координатором научной деятельности в Республике Коми является Коми научный центр, который за свою 75-летнюю историю внес значительный вклад в формирование интеллектуального, исследовательского, научного потенциала региона и всей страны. На базе центра успешно работают семь академических институтов, трудятся более тысячи сотрудников, среди которых многие также известны на мировом уровне.

Большое внимание развитию науки уделяется и в образовательных учреждениях республики. Инновационные проекты студентов и школьников обсуждаются на вузовских площадках в рамках различных международных конференций и форумов, что позволяет молодым ученым внедрять научные разработки в жизнь.

Уверен, профессионализм опытных и молодых ученых, трудолюбие, преданность своему делу будут и впредь способствовать решению актуальных задач развития научно-технического потенциала Республики Коми и страны.

Желаю вам крепкого здоровья, жизненной энергии, счастья и благополучия! Дальнейших профессиональных успехов и достижений в исследовательской работе!

Сергей Гапликов, глава Республики Коми