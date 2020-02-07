Усинск и Емва заявились на федеральный грант

Проекты благоустройства общественных пространств Емвы и Усинска представлены на всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, сообщила пресс-служба министерства ЖКХ Коми.

Емва направила на конкурс проект «Семейный парк», запланированный на территории по улице Первомайской напротив дома №26. В настоящее время этот зеленый массив находится в запустении. Администрация города предлагает благоустроить территорию, провести освещение, установить детские и спортивные комплексы, зоны для общения и прогулок.

Усинск представил на конкурс концепцию переустройства парка семейного отдыха «Югыд вöр». Администрация Усинска разработала для этой территории проект современного городского пространства. Проектом предусмотрены обустройство тропиночной сети с современными видами покрытия, организация комфортного освещения, установка игровых и спортивных комплексов, архитектурных элементов в этническом стиле, возведение амфитеатра, скалодрома и других объектов для активного и спокойного отдыха горожан. Для досуга и развития детей запланированы игровые комплексы, сказочная тропа, тропа зверей, ремесленная тропа. Предложения по будущему обустройству парка поступали как от жителей, так и от общественных организаций и трудовых коллективов Усинска.

В Минстрой России на конкурс поступило порядка 300 заявок из 71 региона. Призерами конкурса станут 80 проектов. В случае победы Усинск и Емва получат из федерального бюджета целевые гранты на воплощение проектов. Итоги конкурса будут подведены до 1 марта.

Лина ПЕРОВА

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