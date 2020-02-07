Развитие Воркуты потребует более 50 миллиардов

План развития угледобывающего моногорода Воркута в Республике Коми, разработанный по поручению президента России Владимира Путина, предполагает вложение в модернизацию экономики и социальной сферы Воркуты более 50 миллиардов рублей. Об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель администрации заполярного города Игорь Гурьев.

Напомним, в августе 2019 года президент страны по итогам встречи с губернаторами угледобывающих регионов дал ряд поручений. Среди них – разработать и утвердить до конца 2019 года план развития моногородов Воркута и Инта, обратив особое внимание на поддержку занятости населения, определение перспектив развития угледобычи и на финансовое обеспечение мероприятий плана.

– План по Воркуте предполагает модернизацию экономики и социальной сферы, создание новых производств – мероприятия более чем на 50 миллиардов рублей. Включены все направления: развитие здравоохранения и всех социальных служб, учреждений, переселение жителей пустеющих поселков, благоустройство. Но первой строчкой значится строительство новой угольной шахты на месторождении «Уса-1», которое принадлежит «Северстали». Если будет принято решение по шахте, оно будет самым значимым для экономики города, – рассказал Игорь Гурьев.

По его данным, план находится на согласовании федеральных министерств и ведомств, и некоторые учреждения его согласовали. Одновременно с этим «Северсталь» проводит переговоры на федеральном уровне о государственной поддержке в создании новых производств. Строительство одной шахты требует десятки миллиардов рублей и как минимум десять лет, отмечал ранее министр инвестиций, промышленности и транспорта республики Александр Ремига.

По оценкам минпрома Коми, нынешние запасы позволят вести угледобычу в Воркуте до 2037 года. Однако если ничего не предпринимать, не развивать действующие шахты и не строить новые, то в 2037 году добыча угля снизится в Воркуте с нынешних 11 миллионов тонн до 0,2 миллиона, а производство угольного концентрата упадет до 0,1 миллиона тонн. В случае развития действующих шахт без строительства новых добыча угля составит к 2037 году 4,6 миллиона тонн, производство концентрата – 2,3 миллиона.

Сейчас в Воркуте проживает около 74 тысяч человек. Это четвертый по величине за Северным полярным кругом город, входящий в опорную зону Арктики России. В составе городского округа семь населенных пунктов – город и поселки. Еще семь населенных пунктов были упразднены – закрыты или преобразованы в микрорайоны Воркуты – Цементнозаводский и Советский. Около семи тысяч жителей заняты в угледобыче. Практически весь добываемый в Воркуте уголь поставляется на Череповецкий металлургический комбинат.

Лина ПЕРОВА

Фото заполярка-онлайн.рф