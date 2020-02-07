Правнуки Великой Победы

В преддверии 75-летия Великой Победы в Юношеской библиотеке Коми продолжает реализоваться двухлетняя патриотическая программа «Наша история, наша Победа».

Как сообщили «Республике» в библиотеке, уже пять лет совместно с республиканской ассоциацией детских общественных организаций продвигается проект «Интерактивная карта «Обелиск памяти». Его идея – создание полного перечня мемориальных объектов на территории Коми, посвященных Великой Отечественной войне. Собранная информация легла в основу электронного ресурса «Обелиск Памяти», размещенного на сайте библиотеки. Сейчас на интерактивной карте собраны сведения о 450 различных памятниках, обелисках, мемориальных досках, воинских захоронениях, улицах и площадях, названых именами героев войны. На сегодня это самый полный список таких памятных мест республики.

Важным этапом реализации проекта «Обелиск памяти» стала работа с республиканским советом ветеранов. В минувшем году прошла полная перепись мемориальных объектов, организованная районными советами ветеранов. Полученные сведения были включены в интерактивную карту «Обелиск памяти». На основе этого электронного ресурса в планах библиотеки издание второй книги по мемориальным местам Коми (первая вышла в 2015 году).

Библиотека совместно с Российским движением школьников организовала республиканскую видеоакцию «Правнуки нашей Победы». Ее участники рассказывают о своем родственнике, участнике войны, записывают видео и высылают его в группу «ВКонтакте» Юношеской библиотеки. По итогам акции создается памятная видеоколлекция воспоминаний. В акции участвовали более шестидесяти детей из разных уголков республики. Ребята показывали фотографии, фронтовые письма, награды своих прадедов и рассказывали, за что они получены, читали стихи, записывали интервью.

В библиотеке проходят мемориальные встречи «Мы в памяти храним героев имена», посвященные героям-землякам. В прошлом году такие встречи были приурочены к юбилеям со дня рождения героев Николая Габова и Николая Оплеснина. Первая памятная встреча нынешнего года будет посвящена боевому летчику Ардальону Куштанову.

Весь юбилейный год в библиотеке будут проходить часы истории по знаменательным событиям Великой Отечественной войны. Скоро сыктывкарцы смогут познакомиться с плакатной экспозицией, выставленной в окнах библиотеки. «Галерея памяти» представит историческую летопись Великой Отечественной войны в значимых датах, а также расскажет о 38 героях Советского Союза, живших в Республике Коми.

Напомним, в честь юбилея Победы президент Владимир Путин подписал указ о проведении в 2020 году в России Года памяти и славы.

Артур АРТЕЕВ

Фото unkomi.ru