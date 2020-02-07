В Коми издали детскую «Красную книгу»

Впервые в Сыктывкаре вышла из печати «Красная книга Республики Коми для детей», ставшая очередной новинкой республиканской типографии. Справочник разработан на основе третьего официального издания региональной Красной книги, выпущенной в конце прошлого года.

Красочная большеформатная книга предназначена в первую очередь для детей от шести до четырнадцати лет. В ней рассказывается о многих животных, некоторых растениях и грибах из Красной книги Коми. Но при этом тексты адаптированы для детского восприятия, расширены описания лесных обитателей, приведены интересные сведения о них.

Как сообщила «Республике» директор типографии Анна Чуракова, все тексты и иллюстрации прошли скрупулезную проверку экспертов. В их число вошли руководители и сотрудники организаций, благодаря которым увидела свет «старшая сестра» детской книги. Это региональное министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды и Институт биологии Коми научного центра УрО РАН. Также экспертом выступила ведущий методист Национальной детской библиотеки Коми имени Маршака Светлана Залесская.

Автор текстов – Наталья Мельникова, ряд иллюстраций и дизайн выполнила Вера Ладанова. Рисунками животных, растений и грибов, отобранных для детского проекта, «поделилась» также «взрослая» Красная книга.

– Некоторые картинки «оживают» благодаря приложению KomiTip.ru, которое можно скачать через интернет, – рассказала Анна Чуракова. – И книга начинает разговаривать с читателем голосом третьеклассницы.

Издание рекомендовано республиканским министерством образования, науки и молодежной политики для использования в качестве учебного пособия в образовательных учреждениях региона. И, безусловно, оно станет хорошим помощником как для учителей, так и для детей и их родителей.

Артур АРТЕЕВ

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