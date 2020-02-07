Больных коронавирусом в Коми нет

По состоянию на 6 февраля в Коми под наблюдением находятся четырнадцать человек как лица, вернувшиеся из Китайской Народной Республики: двое жителей КНР и двенадцать жителей республики. Одиннадцать из них проживают в Сыктывкаре, двое в Ухте, один в Воркуте.

По данным республиканского управления Роспотребнадзора, больных с симптомами новой коронавирусной инфекции на территории региона нет. Период медицинского наблюдения у последних прибывших из КНР в Коми заканчивается 17 февраля.

Напомним, в Коми действует план противодействия распространению коронавирусной инфекции, подписанный главой региона Сергеем Гапликовым. Как отметил министр здравоохранения республики Дмитрий Березин, отрасль подготовлена к выполнению своих задач по недопущению распространения инфекции. В Коми имеется 70 боксовых помещений на 210 человек, есть необходимый запас медикаментов, специальное оборудование.

По информации министерства здравоохранения, 6 февраля в Республиканской инфекционной больнице прошли практические учения по приему пациентов с подозрением на коронавирус и иные особо опасные инфекции.

По плану тренировки подозрительного «пациента» (муляж) доставили в больницу в реанимобиле в специальном защитном боксе для транспортировки. Экипированные в защитные костюмы специалисты территориального центра медицины катастроф перенесли «пациента» в изолированный бокс инфекционной больницы, где его уже ожидали медицинские специалисты для отработки дальнейших действий: приема и назначения лечения.

Как пояснил главный врач больницы Владимир Катков, соблюдены все рекомендации и созданы условия в части оснащенности необходимым медицинским оборудованием, наличия медикаментов и средств индивидуальной защиты персонала, дезинфекционных средств. Во время отработки ситуации персонал действовал четко и слаженно.

Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото Министерства здравоохранения РК