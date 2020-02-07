Очередь в столичные детсады уменьшилась

Сеть детских дошкольных учреждений столицы Коми пополнилась еще 70 новыми местами – они созданы в детском саду №23 за счет выкупа помещений в рамках реализации региональной программы «Развитие образования», утвержденной главой Республики Коми Сергеем Гапликовым, и национального проекта «Демография».

Новые помещения детского сада расположены в жилых домах микрорайона Орбита – по улице Тентюковской, 475 и улице Ветеранов, 12.

В минувшую среду состоялась церемония открытия новых групп, в которой приняли участие мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова, заместитель министра образования Коми Олег Холопов, депутат Госсовета Сергей Артеев, заместитель градоначальника Анна Ручка и начальник управления дошкольного образования Тамара Горбунова.

Напомним, процедура выкупа помещений в жилых домах под организацию дополнительных мест в детских садах уже применялась в Сыктывкаре. Так годом ранее открылась группа по улице Громова, 51, до этого под дошкольное учреждение оборудовали помещение на ул. Димитрова, 5.

Детский сад по улице Тентюковской рассчитан на 50 мест. На двух этажах размещены две группы, спальни, туалетные комнаты, раздевалки, помещения для раздачи питания и административный блок. Стоимость детского сада с отделкой «под ключ», с установкой необходимого сантехнического оборудования и технических средств защиты составила почти 20 миллионов рублей. Из них более 18 миллионов – из федерального бюджета и почти миллион – из республиканского, остальные средства – из муниципального. Кроме того, за счет муниципальной казны помещения были оснащены мебелью, посудой, инвентарем и игрушками. Также на обустройство и оснащение уличных игровых площадок выделено почти 2,5 миллиона рублей.

По улице Ветеранов, 12 за счет выкупа помещений введено 20 дополнительных мест. Стоимость помещений с полной отделкой «под ключ» и с установкой необходимого сантехнического оборудования составляет 12,144 миллиона рублей, направленных из республиканского и муниципального бюджетов. Дополнительно администрацией Сыктывкара были направлены средства на оснащение мебелью, посудой, мягким инвентарем, игрушками, а также на обустройство и оснащение уличной игровой площадки на сумму 4,6 миллиона рублей.

Наталья Хозяинова поблагодарила за оперативную реализацию проекта сада по улице Тентюковской руководителя Фонда развития жилищного строительства Александра Реслера. Детский сад получился светлым и ярким и был сдан строго в установленные сроки.

Замминистра образования Олег Холопов отметил, что такой способ, как выкуп помещений под детские сады, зарекомендовал себя в регионе и является эффективным механизмом увеличения мест в дошкольных учреждениях. Также от лица министра образования Натальи Якимовой он вручил директору учреждения Надежде Завариной сертификат на приобретение мобильного автомобильного городка.

Галина ГАЕВА

Фото mbdouds23.ru