Сотрудничество Коми и Финляндии расширяется

В Коми с деловым визитом побывала официальная делегация Финляндии. Четвертого февраля состоялась рабочая встреча главы республики Сергея Гапликова с чрезвычайным и полномочным послом Финляндии в России Микко Хаутала, вместе с которым в Сыктывкар прибыли представители ведущих производителей лесопромышленного оборудования и консалтинговых компаний Финляндии. На встрече обсуждались вопросы развития международного сотрудничества, сообщает пресс-служба главы Коми.

Между Республикой Коми и Финляндией налажено конструктивное взаимодействие по линии Баренцева/Евроарктического региона. Представители Коми ежегодно принимают участие в Российско-Финляндском культурном форуме, по итогам которого уже реализовано более 90 совместных с финнами проектов.

Открытый диалог в сфере культуры, туризма, образования и науки ведется и на международной площадке Северного культурного форума, в котором участвуют представители Финляндии. Следующий форум пройдет в марте этого года.

Активно развивается взаимодействие по линии образовательных организаций, межвузовское и научное сотрудничество, проводятся совместные мероприятия в научной сфере. Вот уже более десяти лет продолжается дружба между финским городом Пудасъярви и Сыктывдинским районом республики.

Представители финских компаний посетили производственные объекты крупнейших лесных предприятий республики – АО «Монди СЛПК» и ООО «Лузалес». Пятого февраля на рабочей встрече представителей Республики Коми с финской делегацией обсуждались вопросы дальнейшего развития сотрудничества.

Сергей Гапликов отметил, что Финляндию и Коми связывают давние дружеские и партнерские отношения в различных сферах, побратимские связи. Республика заинтересована в их дальнейшем развитии.

– Финляндия сегодня является признанным лидером в сфере развития лесопромышленной отрасли и рационального использования лесных ресурсов. Для нас крайне важен ваш опыт, и, безусловно, мы заинтересованы в совместной реализации инвестиционных проектов с привлечением финских передовых технологий и инвестиций в сфере переработки отходов и целлюлозно-бумажной промышленности, – обратился к представителям финской делегации глава Коми.

– Для Финляндии лесной ресурс – это как нефть для России. Это один из фундаментов нашей экономики. Мы очень много усилий уже вложили в эту отрасль. И мы можем работать вместе с Россией более эффективно в этом направлении. Я считаю, что мы должны развивать с Россией лесное партнерство, не только реализовать отдельные проекты и сделки, а в совокупности развивать этот огромный сектор. Это и восстановление леса, экологические проекты, развитие безотходного производства. Считаю, что у республики в этом смысле очень большой потенциал, – заявил Микко Хаутала.

Финляндия является одним из основных партнеров Республики Коми во внешнеэкономических отношениях. За девять месяцев 2019 года внешнеторговый оборот между Коми и Финляндией составил 25 миллионов долларов США.

Импорт в Коми из Финляндии в январе-сентябре 2019 года составил почти 17 миллионов долларов США, экспорт – более восьми миллионов долларов США. Доля экспорта в общем объеме внешнеторгового оборота – более 37 процентов.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru