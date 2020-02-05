Кто получит пенсию в 2020 году

В 2020 году продолжает действовать переходный период по изменению пенсионного возраста. Отделение Пенсионного фонда РФ по Республике Коми распространило информацию о том, какие категории граждан получат право на пенсию в этом году.

Во втором полугодии пенсия будет назначена гражданам, которые выработали необходимый северный стаж. Это мужчины 1964 года рождения, достигшие возраста 55 лет 6 месяцев, и женщины 1969 года рождения, бездетные и имеющие одного ребенка, достигшие возраста 50 лет и 6 месяцев, а также женщины 1970 года, имеющие двух и более детей.

Условия назначения пенсии для мужчин: 25 лет страхового стажа, 20 лет работы в местностях, приравненных к Крайнему Северу, или 15 лет работы в районах Крайнего Севера; количество пенсионных коэффициентов должно быть 18,6.

Для бездетных женщин и женщин с одним ребенком условием является наличие 20 лет страхового стажа, 20 лет работы в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, или 15 лет работы на Крайнем Севере. Количество пенсионных коэффициентов должно соответствовать 18,6.

Для женщин, имеющих двух и более детей, условиями назначения пенсии являются 20 лет страхового стажа, 17 лет работы в МКС или 12 лет работы в РКС, а также коэффициент 18,6.

Следующая категория – граждане, которые имеют менее половины необходимого северного стажа (менее 7,5 лет РКС или менее 10 лет МКС). Это мужчины 1959 года рождения, достигшие возраста 60 лет и 6 месяцев, имеющие 11 лет страхового стажа и 18,6 пенсионный коэффициент; женщины 1964 года рождения, бездетные и имеющие от одного до пяти детей, достигшие возраста 55 лет и 6 месяцев и имеющие страховой стаж 11 лет. А также женщины 1970 года рождения, родившие более пяти детей и достигшие возраста 50 лет и имеющие 15 лет страхового стажа.

Срок выхода на пенсию в первом полугодии 2020 года наступает у педагогических, медицинских и творческих работников независимо от возраста, отработавших требуемую выслугу лет во втором полугодии 2019 года.

Право выхода на пенсию также получают граждане, относящиеся к профессиональным и социальным категориям, для которых пенсионный возраст остался прежним (работники вредных и опасных производств, инвалиды по зрению и ряд других категорий).

Напомним, повышение пенсионного возраста не распространяется на пенсии по инвалидности. Они сохраняются в полном объеме и назначаются независимо от возраста при установлении группы инвалидности.

Галина ГАЕВА

Фото ronedra.ru