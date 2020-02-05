На Удоре построят новый участок автодороги

Новый участок дороги Вожский – Мозындор заменит временно построенную «школьную перемычку». Решение об этом принял Сергей Гапликов на рабочей встрече с руководителем администрации Удорского района Николаем Жилиным, сообщает пресс-служба главы Коми.

На встрече обсудили вопросы приведения в нормативное состояние дорог республиканского значения на территории муниципалитета. В их числе так называемая «школьная перемычка», которая связывает Вожский с Мозындором. Ее протяженность 13 километров. Этот участок временный, пока не построят новую дорогу. По словам Николая Жилина, необходимость капитального строительства назрела, уже подготовлена проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы. Предварительная стоимость работ – 922 миллиона рублей.

– Этот участок дороги очень востребован. Поскольку объездную лесовозную дорогу по решению УФСИН разобрали, район остался без транспортного сообщения. Два с половиной года назад мы по вашему поручению построили временную «школьную перемычку», которая обеспечила проезд по участку от станции Вожской до действующей бетонной дороги. Но решение это временное. А нам надо жить завтрашним днем, необходимо обеспечить стабильное транспортное сообщение с районом. Поэтому мы обратились к вам за помощью. Вся необходимая документация по этому участку дороги подготовлена, – рассказал главе республики Николай Жилин.

– Поскольку срок проектно-сметной документации по закону ограничен, затягивать решение этого вопроса нельзя. Тем более люди уже давно ждут его. Михаил Юрьевич (Порядин, первый зампред правительства Республики Коми – руководитель администрации главы региона – прим.), поручаю правительству в течение двух лет, начиная с этого года, указанную проектно-сметную документацию реализовать, чтобы перемычка, которая сейчас существует во временном исполнении, была преобразована в нормальный участок автомобильной дороги. Чтобы люди никаких проблем на этом участке больше не испытывали. В течение двух лет эта важная задача должна быть решена, ее исполнение буду контролировать лично, – подчеркнул Сергей Гапликов.

Глава Республики Коми поручил правительству региона изыскать необходимый объем средств на решение этой задачи и на ближайшем заседании Госсовета республики внести соответствующие изменения в закон о республиканском бюджете.

Также Сергей Гапликов и Николай Жилин обсудили состояние дороги республиканского значения на участках Благоево – Усогорск и Благоево – подъезд к станции Вендинга. По поручению главы Коми сейчас ведется разработка проектно-сметной документации для ремонта участка дороги Благоево – Усогорск. Проект по капитальному ремонту участка Благоево – подъезд к станции Вендинга протяженностью 6 км уже прошел госэкспертизу. На приведение этого участка в нормативное состояние из бюджета республики выделено 48 миллионов рублей. Работы будут проведены в текущем году.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru