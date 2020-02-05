240 добрых дел в честь юбилея столицы

Сыктывкарский Центр досуга и кино «Октябрь» по случаю 240-летия Сыктывкара с 1 января запустил акцию «240 добрых дел». Ее целью является развитие социального, культурного и творческого потенциала общества через организацию добровольного участия в решении актуальных социальных задач.

Участниками акции могут быть жители города, инициативные группы, участники детских и молодежных общественных объединений, представители некоммерческих организаций и предприятия, осуществляющие деятельность на территории Сыктывкара.

Как сообщили «Республике» организаторы, реализация акции состоит в разработке и проведении «добрых дел»: проектов, акций, конкурсов, праздников.

Мероприятия могут быть реализованы в отношении пенсионеров, ветеранов, вдов, инвалидов, детей и иных социальных групп и направлены на пропаганду здорового образа жизни, укрепление института семьи, формирование толерантного отношения к окружающим, изучение истории родного края, заботу о животных и окружающей среде, благоустройство территорий.

Акция проводится с 1 января по 12 июня 2020 года, по ее итогам организаторы выберут пять наиболее интересных и значимых «добрых дел», авторы которых будут награждены денежными призами и ценными подарками.

Артур АРТЕЕВ