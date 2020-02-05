В Сыктывкаре открылось отделение паллиативной помощи

Открытие нового отделения Коми республиканского онкологического диспансера приурочили к Всемирному дню борьбы с раком, который отмечается 4 февраля. Работа отделения направлена на поддержание качества жизни онкологических пациентов с запущенными стадиями заболевания.

Качество ремонта, удобство палат, современное оснащение медучреждения в день открытия оценили министр здравоохранения региона Дмитрий Березин, председатель Госсовета Коми Надежда Дорофеева, архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим, а также экс-руководитель сыктывкарской администрации Сергей Катунин, который первым выступил с инициативой создания отделения паллиативной помощи.

Как сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения РК, ранее в этом здании размещался центр психического здоровья. Затем помещения занимало подразделение Коми республиканской психиатрической больницы.

На ремонтные работы для открытия паллиативного отделения было выделено 15 миллионов рублей в рамках региональной программы «Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи на 2019-2024 годы».

– Приоритеты программы – развитие амбулаторной службы, в том числе оказание необходимой медицинской помощи пациентам в комфортных условиях на дому, развитие помощи в стационарных условиях и в дневном стационаре. Программа предполагает открытие паллиативных коек для взрослых и детей, а также развитие выездных форм обслуживания больных, подготовку кадров – врачей и среднего медицинского персонала, – подчеркнул министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин.

Отделение рассчитано на пятнадцать коек (десять – для химиотерапии и пять – для паллиативной помощи). Оно оснащено новым специализированным оборудованием, в том числе для проведения паллиативной химиотерапии.

Заведующий отделением врач-онколог Владимир Тимин является главным внештатным специалистом минздрава республики по паллиативной медицинской помощи. Соответствующую квалификацию имеют и специалисты со средним медицинским образованием, работающие в отделении.

5 февраля отделение паллиативной помощи приняло первых пациентов.

Светлана СОЛОВЬЕВА