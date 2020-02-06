В Госдуме РФ разработали законопроект о штрафах для шумных соседей, сообщает газета «Известия». При нарушении тишины более двух раз в месяц физлицам придется выложить от пяти до 50 тысяч рублей, юрлицам от 50 до 150 тысяч рублей. За шумящих арендаторов будут отвечать владельцы жилья. Шуметь запретят с 11 часов вечера до семи утра. Шумом не будут считаться крики ребенка, шум воды и звук обычных шагов. В свою очередь глава комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская указала на то, что принятие такого закона может потребовать внесения изменений в закон «О полиции», где должно быть прописано реагирование стражей порядка на подобные нарушения. А вы как считаете, угомонят ли шумных соседей высокие штрафы?

Наталья Логина, депутат Совета МО ГО «Сыктывкар»:

– Конечно, можно очень быстро навести порядок в этом вопросе, так как опустевший кошелек быстро напомнит о порядке, но… Возникнут сразу две огромные проблемы. Кадры в полиции и так не укомплектованы в полном объеме, а тут еще и дополнительная нагрузка. И срочное внесение изменений в закон «О полиции», где должно быть прописано реагирование стражей порядка на подобные нарушения. Здесь надо решать проблему в комплексе, а то закон будет почти неработающий. Впрочем, как показала практика, солидная сумма штрафа в Европе очень быстро решила вопрос с шумом в неурочное время.

Михаил Ховрин, депутат Совета МР «Княжпогостский»:

– Да, я считаю, что более высокие штрафы пойдут на пользу в борьбе с шумными соседями.

Андрей Бурдаев, руководитель проектного комитета Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа:

– Не знаю, есть ли статистика, но максимальные проблемы зачастую создают не собственники жилья, а арендаторы частных квартир или жильцы муниципального жилья. На арендодателей частного жилья штрафы подействуют. А с муниципальным жильем пора разобраться. Многие из квартир давно превратились в притоны. Необходима инвентаризация жилищного фонда и выселение недобросовестных арендаторов муниципального жилья в отдаленные районы города. Не должны они портить жизнь законопослушным гражданам.

Антонина Зиновьева, пенсионерка, Усть-Вымский район:

– Думаю, что штрафы не решат проблему. Шумят обычно пьющие люди из малообеспеченных семей или с психическими заболеваниями. У них нет денег на оплату штрафов, и данная мера отра-зится прежде всего на детях в таких семьях.

«Республика» продолжает совместный проект с Общественной приемной главы Коми. Вопросы на актуальные темы обсуждают участники проекта «Активный гражданин», чьи комментарии собирают специалисты Общественной приемной.

Анна Петрова, экономист, Сыктывкар:

– Увеличенные штрафы смогут улучшить жизнь добропорядочным гражданам только в случае внесения изменений в закон «О полиции». Очень долго стражи порядка реагируют на подобные вызовы, есть случаи, когда вызов остается без реакции со стороны полиции. Нужно, помимо увеличения штрафов, грамотно разработать принципиально новый подход к данной проблеме, в том числе увеличить ответственность полицейских, максимально исключив коррупциогенный фактор.

Дмитрий Пастухов, инспектор по производственным вопросам ЧУЗ «Больница «РЖД-Медицина» города Микуня»:

– Говорят, чем больше законов, тем больше преступников. Но в данном случае, считаю, строгость оправдана. Нормы общежития очень важны. Своих, не желающих соблюдать нормы общества героев-гиперборейцев Ницше честно поместил в оторванные от остального мира самые суровые места, ну а «местные герои» пусть хоть штраф заплатят.

Павел Дуркин, пенсионер, Усть-Цилемский район:

– С высоким штрафом согласен, и еще бы добавить административный арест до 20 суток.

Геннадий Огородник, пенсионер, Ухта:

– Сами по себе высокие штрафы вряд ли угомонят шумных соседей. Население у нас бедное, как они будут платить высокий штраф? Документ требует доработки: какова норма допустимого шума в дневное, вечернее и ночное время, кто и как будет его фиксировать, что будет реально считаться нарушением, а что нет, куда обращаться – в жилищную инспекцию, в полицию или в прокуратуру? Жилищная инспекция и прокуратура (во всяком случае, так в Ухте) на двух-трех листах перепишут закон о шуме, скажут, что это не их компетенция, и направят, например, в администрацию или в прокуратуру, а там снова отправят в жилищную инспекцию. Но шум, созданный соседом, это не уголовное дело, и никто в полиции этим вопросом заниматься не будет. В общем, сложность административной процедуры налицо. А как ее решать – неизвестно. Без решения этих проблем увеличение штрафа – пустой звук.

Галина Шишкина, директор МБУ «Центр коми культуры Корткеросского района»:

– Идею введения штрафов для шумных соседей поддерживаю. Такая норма закона будет работать на законопослушных граждан, права которых нарушают шумные соседи.

Николай Белых, пенсионер, Сосногорск:

– Полагаю, надо провести эксперимент в отдельном регионе. И надо полицию серьезно настроить, чтобы реагировала вовремя, а то не дождешься.

Оксана Родионычева, директор начальной школы – детского сада города Емвы:

– Да, я думаю, что угомонят, суммы-то не маленькие.

Подготовила Лина ПЕРОВА

Фото omsk.bezformata.com