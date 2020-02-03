В республике объединят три ссуза

В текущем году Сыктывкарский политехнический техникум «породнится» с двумя однопрофильными учебными заведениями. К нему присоединятся Сыктывкарский индустриальный колледж и Княжпогостский политехнический техникум. Подробности реорганизации в понедельник, 3 февраля, в ходе брифинга рассказала министр образования республики Наталья Якимова.

Постановление правительства Коми по присоединению двух образовательных учреждений – Сыктывкарского индустриального колледжа и Княжпогостского политехнического техникума к Сыктывкарскому политехническому техникуму было принято несколько дней назад. Разъяснительная работа с педагогическими коллективами велась уже с лета минувшего года. Сейчас начинаются реорганизационные процедуры, чтобы по итогам этого учебного года завершить все юридические действия и следующий учебный год начать уже в статусе одного юрлица – Сыктывкарского политехнического техникума. Все учебные классы и мастерские сохранятся. Останутся все действующие ныне три общежития – два Сыктывкарского политехнического техникума и одно Сыктывкарского индустриального колледжа.

По словам Натальи Якимовой, федеральное минобрнауки уже определило контрольные цифры приема на следующий год. Все направления подготовки сохранены, и нигде количество бюджетных мест не уменьшилось. Как и прежде, 11 направлений продолжит реализовывать индустриальный колледж и два направления – Княжпогостский техникум. Просто сейчас это будет единая структура.

Почему было принято такое решение? Во-первых, есть требования ФГОС (федерального государственного образовательного стандарта), обязательным условием которого является прохождение демонстрационных экзаменов по окончании обучения. Такая форма экзамена позволяет работодателям воочию убедиться, насколько выпускник владеет профессиональными навыками и готов приступить к работе. Подобные экзамены должны проходить на современных площадках с новейшим оборудованием, чтобы работодатели видели, что студенты действительно хорошо обучены и владеют современными технологиями. Такая база будет только в Сыктывкарском политехническом техникуме. В 2019 году этот техникум выиграл очень большой федеральный грант в размере 48 миллионов рублей на обновление материально-технической базы. На эти средства будут обновлены мастерские по пяти направлениям подготовки. При распределении федеральных грантовых средств приоритет отдавался тем образовательным организациям, в которых много профилей и в одной укрупненной группе реализуются все пять направлений. Поэтому благодаря этому укрупнению станет возможным создать современные условия для профессионального обучения.

Студенты из Княжпогоста будут приезжать в головной ссуз и сдавать демонстрационный экзамен. Кроме того, в рамках нацпроекта «Образование» реализуется региональный проект «Молодые профессионалы», которому тоже требуется современная учебно-производственная база.

Конечно, подобные реорганизации – это всегда стресс для сотрудников. По словам министра, все педагогические работники продолжат свою работу. Будут приняты некоторые изменения в руководящем составе.

– Мы видим целесообразным объединение административных структур, таких как бухгалтерия. Также будем индивидуально работать с каждым руководителем того или иного звена. Они будут трудоустроены либо в это же учреждение, либо мы им предложим работу в этой же отрасли, но в других учреждениях. Выпускникам текущего года ни о чем беспокоиться не стоит: они получат дипломы тех учреждений, в которые поступали, – пообещала Наталья Якимова.

Галина ГАЕВА

Фото юрган.рф