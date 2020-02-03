В Воргашоре отрегулированы вопросы с медобслуживанием

По итогам визита депутатов Госсовета Коми в воркутинских поселках решен ряд вопросов в сфере здравоохранения, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Напомним, на минувшей неделе состоялась рабочая поездка депутатов Государственного Совета Коми в Воркуту. Ряд вопросов, с которыми жители Заполярья обратились к парламентариям, удалось решить уже в ходе поездки. Так, жители неоднократно жаловались, что в Воргашоре в неделю выдается только один талон на прохождение УЗИ, при этом само исследование проводится в Воркуте. Теперь же, начиная с февраля, врач-узист будет работать на постоянной основе в поселке. Непростая ситуация была и в поселке Заполярный: терапевт там вел прием только один раз в неделю, с середины февраля он также будет работать на постоянной основе.

Кроме того, жительницы поселка Воргашор жаловались, что беременные вынуждены сдавать анализы в общей очереди с больными пациентами. Теперь беременных будут принимать в отдельное время.

Важным достижением депутаты считают перевод детской и взрослой поликлиник Воргашора в здание бывшей травмохирургии. Сейчас поликлиники занимают два четырехэтажных здания, фактически в них используются только первые этажи, а отапливаются все. При этом рядом стоит здание травмохирургии, в котором несколько лет назад на средства республиканского бюджета был отремонтирован фасад, заменены системы отопления и водоотведения. Но располагаются в нем только рентген-кабинет, скорая помощь и реанимационная комната.

Таким образом, при переводе поликлиник удастся существенно уменьшить расходы на содержание и использовать имущество более эффективно. Только на коммуналке экономия составит 8-10 миллионов. При этом медицинское обслуживание будет сохранено в полном объеме, поэтому жители и медицинский персонал поддерживают такое изменение.

Лина ПЕРОВА

Фото заполярка-онлайн.рф