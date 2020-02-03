«Виндзорские насмешницы» из Заполярья

Более тысячи сыктывкарцев побывали на спектаклях Воркутинского драматического театра имени Бориса Мордвинова. Гастроли заполярного театра проходили в столице Коми с 30 января по 2 февраля.

– У нас остались самые теплые впечатления от гастролей, – рассказала «Республике» директор воркутинского драмтеатра Елена Пекарь. – В Сыктывкаре внимательный и чуткий зритель. Все наши постановки прошли с аншлагом. В зрительном зале было много и наших земляков – воркутинцев. Для гастролей мы выбрали четыре разножанровых и разноплановых спектакля. Три из них поставил режиссер Юрий Нестеров.

Гастроли открыл премьерный спектакль zoo-фэнтези «Зверушкины истории» Дона Нигро. Пьеса американского драматурга в прошлом году стала одной из самых популярных в России – ее поставили тридцать шесть театров страны. Сюжет пьесы – десять независимых друг от друга историй из жизни животных: бурундука, кошек, леммингов, бабуина, коров, утконоса, мыши, индюшек, попугаев и сурка. На первый взгляд незатейливые истории поднимаются к философским размышлениям о жизни. А среди представителей животного мира зрители без труда узнают себя и своих знакомых. Например, утконос страдает от того, что он ни на кого не похож и поэтому не может встретить родственную душу. Мышь борется с искушением – достать сыр из мышеловки. Привезенные на бойню коровы до последнего верят, что все будет хорошо. А молодая индюшка мечтает научиться играть на саксофоне и уходит в лес, чтобы найти саксофонное дерево.

Как рассказал журналистам на пресс-конференции перед началом гастролей Юрий Нестеров, «Зверушкины истории» – вторая постановка произведений Дона Нигро в воркутинском театре. Первый спектакль по его пьесе был «Дон Жуан влюбился». Благодаря переводчику пьесы автор смог посмотреть видеозапись воркутинского спектакля и высоко его оценил.

– В произведении Дона Нигро потрясающие ирония и философия, в которых представлен современный взгляд на нас самих, наши фобии и проблемы, – отметил Юрий Нестеров.

Музыкальную сказку петербургского композитора и дирижера Станислава Горковенко – мюзикл «Буратино» сыктывкарцы уже видели осенью на третьем Северном театральном фестивале. Его поставил актер и режиссер академического театра драмы имени Савина Захар Комлев. Вместе с артистами театра на сцене выступил оркестр воркутинского филиала республиканского колледжа искусств, под аккомпанемент которого исполнили свои партии герои мюзикла.

Сказ «Со всею нежностию» по произведениям Бориса Шергина уже также был показан сыктывкарской публике два года назад. Но формат спектакля, который идет на малой сцене, не позволил тогда всем желающим его увидеть. Судя по отзывам, и игра актеров, и режиссерское решение прозаических произведений самобытного поморского писателя, фольклориста, публициста и художника Бориса Шергина зрителям пришлись по душе.

Завершила гастроли комедия Уильяма Шекспира «Виндзорские насмешницы» в постановке режиссера Юрия Нестерова. Главный герой комедии – обжора и выпивоха сэр Джон Фальстаф, решив приударить за двумя провинциальными замужними дамами, оказывается втянутым в клубок остроумных розыгрышей, неожиданных событий и интриг, мастерицами которых и являются виндзорские насмешницы.

– Это первый полноценный Шекспир на воркутинской сцене за 75 лет ее существования, – отметил Юрий Нестеров. – В репертуаре савинского театра есть трагедии Шекспира, а мы решил поставить комедию. Эта пьеса ставится достаточно редко, потому что не в каждом театре есть актер, способный достойно воплотить на сцене образ Фальстафа. У нас его сыграл Николай Аникин.

Добавим, что в гастролях участвовало семнадцать артистов театра. А всего в труппе девятнадцать человек.

Артур АРТЕЕВ

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