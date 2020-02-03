Никас Сафронов представил сыктывкарцам «Зиму впечатлений»

Первого февраля в Сыктывкаре открылась персональная выставка одного из наиболее известных современных российских живописцев, заслуженного художника России Никаса Сафронова. Более шестидесяти его работ представлены в Национальной галерее Коми. На открытие экспозиции приехал и сам автор.

Живописец рассказал о творчестве и вручил главе республики Сергею Гапликову портрет Владимира Путина своей кисти. В ответ Сергей Гапликов подарил Никасу Сафронову вырезанную из капа чашу с медведем.

– Открытие вашей выставки и личный визит – это уникальное событие для нашей республики, – поблагодарил художника Сергей Гапликов. – Ваши произведения оставляют глубокое впечатление у ценителей искусства. Вы – человек очень разносторонний, и я давно хотел лично с вами познакомиться. Поэтому сегодняшняя встреча, возможность прикоснуться к вашему творчеству для нас огромный подарок. Я искренне благодарен вам за частичку света и тепла в наших северных территориях.

В ответном слове художник поблагодарил Сергея Гапликова за поддержку искусства в Коми.

Министр культуры региона Сергей Емельянов назвал визит художника в республику эпохальным и напомнил, что выставка Никаса Сафронова открыла череду творческих проектов, посвященных столетию Коми.

– То, что я сегодня увидел, это вдохновляет, – сказал Никас Сафронов. – Думаю, мне потребуется несколько дней, чтобы сделать зарисовки, чтобы потом создать серию картин о Коми.

В нынешней экспозиции, которая заняла один зал и часть фойе второго этажа, порядка шестидесяти живописных и графических работ. Это пейзажи, натюрморты, портреты, сюжетные сюрреалистические композиции, среди которых полотна в уникальном авторском стиле «dreаm vision». Этот авторский стиль импрессионизма Сафронова передает то, что человек видит незадолго до пробуждения – переход из мира сна в реальность.

Зрители смогут оценить мастерство портретиста Сафронова. Здесь и голливудские звезды, и деятели российской истории и культуры. Среди героев картин Дэвид Боуи, Клинт Иствуд, английская королева Елизавета ІІ, президент Белоруссии Александр Лукашенко, также есть несколько автопортретов. Дополнили экспозицию снимки Никаса Сафронова со знаменитостями.

Представлены и уже знакомые сыктывкарцам изображения котов и псов в образах дам и кавалеров. Напомним, что это вторая выставка Никаса Сафронова в столице республики. Первая прошла пять с половиной лет назад в Национальном музее Коми. Тогда было выставлено около восьмидесяти работ художника, в том числе и кошачьи портреты.

Как признался художник, он обычно не приезжает на открытия своих выставок в городах, где население менее полумиллиона человек. Но Сыктывкар заинтересовал его. Здесь он поразился обилию снега на улицах.

– У вас есть снег, и это уже хорошо. Сегодня меня пригласили в баню. А после парилки можно будет выбежать на снег, – сказал московский гость.

Живописец рассказал, что перед приездом в Сыктывкар он прочитал, что Коми – родина таких известных людей, как Роман Абрамович, Валерий Леонтьев, Раиса Сметанина.

– Если бы я тут родился, тоже стал бы известным лыжником, но не сложилось – стал художником, – пошутил Никас Сафронов. – Я вам по-доброму завидую. Здесь люди неиспорченные, чистые, а какая природа! Мне кажется, тут всегда красиво – и зимой, и весной. В таких городах живут самые искренние почитатели. Они честно воспринимают то, что им нравится, – эта оценка самая грамотная. Восприятие простых людей более достойное, более уважительное.

Художник провел в Сыктывкаре два дня. 2 февраля прошла его творческая встреча в галерее, во время которой все желающие могли пообщаться с ним лично.

Выставка в Национальной галерее продлится до 15 марта.

Артур АРТЕЕВ

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