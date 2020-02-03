Баталии сильных духом

Люди с инвалидностью сразились на лыжне

На лыжной базе «Спортивная» в Сыктывкаре 31 января прошло первенство города по лыжным гонкам среди спортсменов с инвалидностью. Более 50 лыжников с различными нарушениями интеллекта, а также с другими формами инвалидности преодолели пятикилометровую дистанцию. Отличные результаты показали спортсмены из Эжвинского психоневрологического интерната Николай Кулагин и Валентин Ковалёв.

В стартовом городке атлетам помогала группа «серебряных» волонтеров под руководством Нины Козловской. Боевые пенсионерки уже имеют опыт работы на таких турнирах, как чемпионат России по лыжным гонкам. Поэтому для них все было привычно. Они оказывали помощь в подготовке к стартам, встречали спортсменов на финише, помогая снять номера и форму, подбадривали морально. Организаторы забегов подчеркнули, что для представителей разных психоневрологических интернатов города не столь важно показать здесь выдающиеся результаты, сколько встретиться и провести время друг с другом на свежем воздухе.

Среди участников, естественно, не было наших звездных паралимпийцев. Прославленные спортсмены Иван Голубков и Мария Иовлева сейчас находятся на очередном этапе Кубка мира в Германии, где Иван уже успел завоевать золото и серебро в биатлонных гонках.

На соревнованиях среди инвалидов на «Спортивной» была единая дистанция – 5 км (свободный стиль). Это стандарт общей всероссийской классификации. Лыжники с разными степенями нарушений проходили дистанцию в своих категориях. Николай Кулагин из Эжвинского ПНИ выступал среди спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и показал лучший результат. Он преодолел дистанцию на специальных санях. У другого представителя команды из Эжвы – Валентина Ковалёва – также отличный результат. Для обоих спортсменов лыжные гонки не являются профильным видом: Валентин сейчас усиленно готовится к серьезным всероссийским стартам Специальной олимпиады по плаванию, а Николай занимается пауэрлифтингом и стрельбой из лука.

– Погода великолепная, настроение еще лучше, – сказал после финиша Валентин Ковалёв. – Бежалось легко. Зимой я регулярно тренируюсь у себя в Эжве на лыжной базе «Веждино», поэтому пять километров преодолел без каких-либо трудностей.

По результатам состязаний будет сформирована сборная Сыктывкара для участия в региональном чемпионате, который пройдет в конце февраля.

Ярослав СЕВРУК

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