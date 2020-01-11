Расследование преступлений «пичугинцев» завершено

Следствием собрана доказательственная база, и уголовное дело передано для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу. По данным республиканского следственного управления СК России, на счету лидеров и участников так называемого преступного сообщества Пичугина совершение многочисленных тяжких и особо тяжких преступлений на территории Коми и Архангельской области.

Следствие считает, что в 1992-1994 годах Юрий Пичугин, являясь так называемым «вором в законе», создал на территории республики преступную группу, объединенную единой целью совместного совершения тяжких и особо тяжких преступлений, направленных на получение финансовой и иной материальной выгоды, и привлек к участию в ней ряд лиц, в том числе ранее судимых, спортсменов, а также проходивших военную службу в спецподразделениях вооруженных сил и в правоохранительных органах.

В качестве фигурантов по уголовному делу проходят восемнадцать человек. Все обвиняемые, в том числе лидеры преступного сообщества Юрий Пичугин, Виктор Карпов, Хадис Азизов, Сергей Вануйто, содержатся под стражей. В зависимости от роли каждого фигурантам уголовного дела предъявлены обвинения в организации преступного сообщества и участии в нем, создании устойчивой вооруженной группы (банды) и участии в ней, совершении шести убийств организованной группой, сопряженных с бандитизмом, покушении на убийство, похищении человека, совершенном организованной группой, незаконном обороте оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенном в составе организованной группы, вымогательстве, совершенном в составе организованной группы, мошенничестве, совершенном организованной группой, в том числе в особо крупном размере и других преступлениях.

Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото БНК