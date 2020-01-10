Ухоженные дворы в проектах юных воркутинцев

В Воркуте подвели итоги смотра творческих дизайн-проектов, в котором учащиеся общеобразовательных и дошкольных учебных учреждений представили объемные макеты и рисунки на тему «Двор моей мечты», сообщает пресс-служба администрации города.

Мероприятие прошло в рамках реализации программы «Комфортная городская среда». Участниками конкурса стали более 1400 человек. Из них 906 отразили свои идеи в рисунках, еще порядка 500 ребят решили воплотить мечты в объемных макетах. Самым маленьким участникам выполнять работы помогали родители.

Акция показала, что юные воркутинцы готовы принимать активное участие в процессе благоустройства родного города, делиться своими идеями, как сделать его красивым и комфортным.

Лина ПЕРОВА

Фото пресс-службы администрации Воркуты