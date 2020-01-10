«Новогодний» первенец родился в семье из Усинска

По информации Министерства здравоохранения Республики Коми, с рождением первенца в первый день нового года можно поздравить семью из Усинска. Девочка (вес 2,5 килограмма, рост 48 сантиметров) появилась на свет в Сыктывкаре, в Клиническом кардиологическом диспансере, вечером 1 января 2020 года. Ее матери 22 года, она работает в бюджетной сфере.

А самым первым малышом, появившимся на свет в новом году в Коми республиканском перинатальном центре, стал юный житель Сыктывкара. Мальчик весом 3 килограмма 235 граммов – третий ребенок в семье. В первые часы 2020 года перевес в перинатальном центре был на стороне сильного пола: два мальчика, одна девочка. Все «новогодние» малыши, родившиеся здесь, – сыктывкарцы.

Как сообщили в министерстве труда, занятости и социальной защиты Коми, данные о первенцах уже поступают в центры соцзащиты, чтобы специалисты смогли проинформировать молодых мам о положенном им при рождении первого ребенка региональном семейном капитале и подготовить сертификаты для вручения.

Напомним, региональный семейный капитал при рождении первого ребенка – это новая мера поддержки молодых семей. Она введена в республике с этого года впервые по инициативе главы Коми Сергея Гапликова. Средства капитала – а это 150 тысяч рублей – семья может направить на решение своих наиболее важных вопросов, например, жилищного. Важно и то, что получить сертификат на региональный семейный капитал может абсолютно любая семья, независимо от материального положения, в которой в этом году родится первенец.

Первые сертификаты на региональный семейный капитал в связи с рождением первенца молодые мамы, малыши которых появились на свет в самом начале наступившего года, получат вскоре после новогодних праздничных выходных.

Роман СЕМЕНОВ

Фото Минтруда Коми