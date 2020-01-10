Мечты сбываются

Глава Коми Сергей Гапликов помог исполнить новогодние мечты жителей республики

Всероссийский благотворительный проект «Мечтай со мной» стал уже традиционным – ежегодно в преддверии Нового года в Кремле устанавливают Ёлку желаний, украшенную бумажными шарами-открытками с мечтами детей и пожилых людей с ограниченными возможностями здоровья. На этот раз на елке висело пять шаров с пожеланиями от представителей из Республики Коми, и Сергей Гапликов снял их во время участия в заседании Государственного Совета Российской Федерации, которое 26 декабря провел президент страны Владимир Путин, сообщает пресс-служба руководителя республики.

В числе загаданных желаний – ноутбук, игрушка, умные часы, поездка в Казань и посещение новогодней елки в Кремле.

Первой заветный подарок еще накануне Нового года получила пятилетняя сыктывкарка Лиза Павлова, загадавшая желание побывать на Кремлевской елке. 28 декабря по поручению главы Коми приглашение на новогодний праздник девочке вручил заместитель председателя правительства региона – министр труда, занятости и социальной защиты Коми Илья Семяшкин. Правда, в связи с тем, что сейчас семья занята переездом, на елку в Москву девочка с мамой отправятся в следующем году.

Накануне Нового года получил подарки и десятилетний Даниил Лен: умные часы и телефон. Их по поручению Сергея Гапликова мальчику также вручил Илья Семяшкин. О своей мечте – умных часах – Даниил рассказал волонтерам проекта, когда лежал в Национальном медицинском центре имени Рогачева в Москве.

– Ребята потом звонили нам, уточняли, не поменялось ли желание сына. Даня любит гаджеты, поэтому попросил умные часы. Благодаря таким подаркам теперь он всегда будет на связи, сможет следить за шагомером, определять местоположение и использовать другие возможности, – рассказала мама Оксана Артуровна.

– Спасибо волонтерам, которые занимаются акцией, собирают мечты по всей стране. Даниил очень общительный, открытый ребенок. Надеемся, что подарки ему пригодятся и в учебе, и в общении с родственниками и ребятами. Желаем Дане крепкого здоровья, новогодних чудес и новых друзей, – пожелал Илья Семяшкин.

60-летний житель города Микуня Михаил Аркадьевич Ганов узнал об акции из социальной сети и написал о своей мечте – побывать в Казани. Сертификат на поездку по просьбе главы республики ему вручила руководитель администрации муниципального района «Усть-Вымский» Галина Плетцер.

– Конечно, я не думал, что моя заявка пройдет отбор, – признался Михаил Ганов.

Каково же было удивление мужчины, когда ему позвонили и сказали, что его мечта будет исполнена. Казань он планирует посетить летом.

Юный сосногорец Кирилл Жаренков получил в подарок на Новый год ноутбук (на снимке). Гаджет по просьбе Сергея Гапликова мальчику вручил глава муниципального района «Сосногорск» Сергей Дегтяренко.

Семья Кирилла Жаренкова хорошо известна в Сосногорске. С самого рождения мальчик борется с диагнозом ДЦП. Надежда на улучшение здоровья есть: Кирилл ежегодно проходит курсы реабилитации в Китае, где медики делают все возможное, чтобы мальчик научился ходить и говорить. Средства на поездки помогают собирать неравнодушные сосногорцы, жители Коми, благотворители.

Мама Кирилла Елена Анатольевна рассказала, что в этом году отправила желание Кирилла, не рассчитывая на удачу. Ведь в прошлом году Кирилл уже был участником проекта – тогда глава Коми лично вручил мальчику современное техническое средство реабилитации. Новая мечта – современный ноутбук, который станет первым помощником в обучении этого особенного мальчика. Сейчас Кирилл учится во втором классе, занятия проходят в домашней обстановке. С помощью ноутбука Кирилл сможет общаться с учителем, смотреть видеоуроки, изучать цифры и буквы.

– Мы очень рады, что еще одно новогоднее желание нашей семьи сбылось. Уверена, что главная мечта каждого участника проекта – жить, несмотря на диагнозы, сложную терапию и одиночество. Большое спасибо за маленькое новогоднее чудо, – поделилась радостью Елена Жаренкова.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru