Пожар на первом НПЗ

Огонь на промышленном предприятии в Ухте тушили восемь часов

На нефтеперерабатывающем заводе в Ухте произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило около пяти вечера 9 января. В результате происшествия пострадал один человек. Информации о том, какой ущерб нанесен промышленному предприятию, пока нет. Началась доследственная проверка по факту пожара.

Пожар, учитывая специфику работы предприятия, был очень сложным. По сообщению регионального управления МЧС России, в ходе тушения пожара из-за активного горения и высоких температур произошла разгерметизация четырех емкостей, снизить температуру и давление в резервуарах, ликвидировать огонь позволила пенная атака. С пожаром боролись 104 человека и 19 единиц техники, из них 66 человек и десять единиц техники – от МЧС. Площадь пожара составила около тысячи квадратных метров.

В 18.17 9 января республиканское следственное управление СК России сообщило об организации доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение. В 23.20 огонь был локализован, в 01.14 10 января – полностью ликвидирован.

Ухтинский завод – старейший НПЗ в России, он открыт в 1934 году. Более того, условно его можно назвать «наследником» первого нефтеперерабатывающего предприятия в мире – нефтеперегонного завода Федора Прядунова, запустившего промысел на территории нынешней Ухты в 1746 году. Промысел, просуществовавший до 1786 года, технически был довольно примитивный, но следующее – усовершенствованное нефтеперегонное производство появилось только в 1823 году на территории нынешней Северной Осетии, затем, уже в 50-х годах XIX века, активно начала развиваться нефтепереработка вблизи Баку.

По сообщению пресс-службы ПАО «ЛУКОЙЛ», возгорание на блоке присадок было зафиксировано датчиками и камерами наблюдения НПЗ в 16.49. Тут же было организовано оперативное оповещение МЧС и других государственных органов. Создана комиссия по выяснению причин инцидента и устранению его последствий. Сейчас на объекте ведутся ремонтно-восстановительные работы.

«Угрозы действующему технологическому оборудованию завода, резервуарным паркам и межцеховым коммуникациям нет. Блок является самостоятельным узлом, он расположен на безопасном расстоянии от основных объектов предприятия. Другие производственные установки предприятия работают в штатном режиме. Продолжается выпуск товарной продукции, ограничений по приему нефти нет. По результатам постоянного мониторинга состояния атмосферного воздуха стационарным экологическим постом и передвижной лабораторией предприятия не произошло загрязнения окружающей среды и, соответственно, не оказано негативного влияния на здоровье жителей города Ухты», – пояснили в пресс-службе ПАО «ЛУКОЙЛ».

Единственный пострадавший на пожаре сотрудник предприятия находится в Ухтинской городской больнице, угрозы его жизни нет. НПЗ работает по малолюдным технологиям, процессы в основном автоматизированы, так что большого количества пострадавших быть и не могло. Тем не менее к вечеру 9 января в соцсетях стали появляться фейковые сообщения о якобы переполненной жертвами пожара больнице в Шудаяге. Мэр Ухты Магомед Османов в первом часу ночи на своей странице в «ВКонтакте» призывал население не паниковать и не поддаваться на провокации, а руководствоваться только официальной информацией.

Пожар на заводе было видно за несколько километров, видеорегистраторы автомобилей зафиксировали, как на горизонте темное вечернее небо вдруг освещает взвившийся вверх огонь. Магомед Османов, прибывший к месту пожара, распорядился об эвакуации людей из торгового центра «Ярмарка», находящегося примерно в километре от завода. Мэр города пояснил, что никакой угрозы для жителей Ухты не было, тем более что и ветер дул в обратную от города сторону, но все же решили подстраховаться. Жилых домов в радиусе километра от НПЗ нет.

Как сообщает пресс-служба главы Коми, Сергей Гапликов поручил минпрому и минприроды республики в кратчайшие сроки оценить возможные промышленный и экологический ущербы от пожара в Ухте.

Анна ПОТЕХИНА

Фото с сайта администрации Ухты