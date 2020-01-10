Александру Протопопову добавили срок

В конце декабря Усть-Вымский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего начальника регионального управления ФСИН России Александра Протопопова, а также его экс-заместителя Валерия Иванова, бывшего начальника колонии-поселения №34 Романа Коржова и представителя ООО «Эстет» Рамала Джаббарлы. Александр Протопопов и Валерий Иванов признаны виновными в крупной растрате, совершенной группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения. Этим же приговором в пособничестве в совершении указанного преступления признан Рамал Джаббарлы. Уголовное дело в отношении Романа Коржова прекращено в связи с его смертью.

По информации прокуратуры Коми, в 2014 году руководитель УФСИН и его заместитель реализовали схему хищения железобетонных плит, входивших в состав имущества ликвидированных колоний в Усть-Вымском и Удорском районах. К совершению хищения они привлекли предпринимателя из Сыктывкара и начальника колонии-поселения №34. Схема преступления заключалась в продаже целых, пригодных для дальнейшей эксплуатации плит под видом сломанных и негодных. Часть денежных средств, вырученных от реализации похищенного, в сумме 175 тысяч рублей предприниматель передал лично начальнику УФСИН.

В результате совершенного преступления значительно ухудшилась транспортная доступность Усть-Вымского и Удорского районов, а УФСИН был причинен ущерб, превышающий 12 миллионов рублей.

Напомним, в 2017 году бывший начальник УФСИН Александр Протопопов был признан виновным в получении крупной взятки за совершение незаконных действий. Суд приговорил его к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима.

С учетом этого наказания в декабре 2019 года суд назначил бывшему начальнику УФСИН наказание в виде девяти с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в доход государства в размере 1,7 миллиона рублей. Также осужденный на два года лишен права занимать определенные должности на государственной и муниципальной службе, лишен он и специального звания «генерал-лейтенант внутренней службы».

Валерий Иванов приговорен к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 600 тысяч рублей. Он тоже на два года лишен права занимать определенные должности на государственной и муниципальной службе. По решению суда осужденный лишен специального звания «подполковник внутренней службы».

Сыктывкарский предприниматель Рамал Джаббарлы получил два года лишения свободы в колонии общего режима.

Исковое заявление прокуратуры Республики Коми о взыскании с троих осужденных ущерба, причиненного преступлением, передано на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор не вступил в законную силу. Расследовали уголовное дело сотрудники республиканского следственного управления СК России, оперативное сопровождение осуществляли сотрудники УФСБ.

Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото из архива «Республики»