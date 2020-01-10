Александру Протопопову добавили срок

Автор: Редактор 10.01.2020

В конце декабря Усть-Вымский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего начальника регионального управления ФСИН России Александра Протопопова, а также его экс-заместителя Валерия Иванова, бывшего начальника колонии-поселения №34 Романа Коржова и представителя ООО «Эстет» Рамала Джаббарлы. Александр Протопопов и Валерий Иванов признаны виновными в крупной растрате, совершенной группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения. Этим же приговором в пособничестве в совершении указанного преступления признан Рамал Джаббарлы. Уголовное дело в отношении Романа Коржова прекращено в связи с его смертью.

По информации прокуратуры Коми, в 2014 году руководитель УФСИН и его заместитель реализовали схему хищения железобетонных плит, входивших в состав имущества ликвидированных колоний в Усть-Вымском и Удорском районах. К совершению хищения они привлекли предпринимателя из Сыктывкара и начальника колонии-поселения №34. Схема преступления заключалась в продаже целых, пригодных для дальнейшей эксплуатации плит под видом сломанных и негодных. Часть денежных средств, вырученных от реализации похищенного, в сумме 175 тысяч рублей предприниматель передал лично начальнику УФСИН.

В результате совершенного преступления значительно ухудшилась транспортная доступность Усть-Вымского и Удорского районов, а УФСИН был причинен ущерб, превышающий 12 миллионов рублей.

Напомним, в 2017 году бывший начальник УФСИН Александр Протопопов был признан виновным в получении крупной взятки за совершение незаконных действий. Суд приговорил его к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима.

С учетом этого наказания в декабре 2019 года суд назначил бывшему начальнику УФСИН наказание в виде девяти с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в доход государства в размере 1,7 миллиона рублей. Также осужденный на два года лишен права занимать определенные должности на государственной и муниципальной службе, лишен он и специального звания «генерал-лейтенант внутренней службы».

Валерий Иванов приговорен к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 600 тысяч рублей. Он тоже на два года лишен права занимать определенные должности на государственной и муниципальной службе. По решению суда осужденный лишен специального звания «подполковник внутренней службы».

Сыктывкарский предприниматель Рамал Джаббарлы получил два года лишения свободы в колонии общего режима.

Исковое заявление прокуратуры Республики Коми о взыскании с троих осужденных ущерба, причиненного преступлением, передано на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор не вступил в законную силу. Расследовали уголовное дело сотрудники республиканского следственного управления СК России, оперативное сопровождение осуществляли сотрудники УФСБ.

Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото из архива «Республики»

Оставьте первый комментарий для "Александру Протопопову добавили срок"

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.