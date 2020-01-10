Первые клиенты столичного вытрезвителя

Автор: Редактор 10.01.2020

За восемь дней нового года в современном аналоге вытрезвителя, открывшемся в столице Коми 30 декабря, побывали трое жителей Сыктывкара. О принципах функционирования двух палат для вытрезвления граждан рассказали в министерстве здравоохранения Коми.

Полное название палат вытрезвления – палаты временного пребывания лиц, находящихся в состоянии опьянения, утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке. Палаты вытрезвления находятся на первом этаже здания Коми республиканского наркологического диспансера (Сысольское шоссе, 58).

Как подчеркнули в пресс-службе минздрава региона, открытие такого подразделения поможет пресечь появление на улицах и в других общественных местах столицы граждан в состоянии опьянения. Кроме того, изоляция поможет предотвратить правонарушения: как те, которые могут совершить нетрезвые граждане, так и те, которые могут быть совершены в отношении их самих. От неудобств соседства с людьми, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, будут избавлены пациенты и работники других медицинских организаций.

В новом подразделении предусмотрен пост охраны с камерами видеонаблюдения, установлена система пожарной безопасности и тревожная кнопка. Две палаты вытрезвления (мужская и женская) рассчитаны на семь койко-мест. В помещении есть душевая кабина, туалет, раздевалка, что позволит проводить санитарно-гигиенические мероприятия, а постельные принадлежности и одежда пациентов будут при необходимости направляться на дезинфекционную обработку.

Гражданин, находящийся в состоянии опьянения, доставленный сотрудником полиции, пройдет здесь медицинское освидетельствование на состояние опьянения. В минздраве подчеркнули, что для направления в палату вытрезвителя гражданин должен выразить свое желание отрезвляться в стенах этого медицинского подразделения. Вытрезвление проходит естественным путем в течение нескольких часов без медицинского вмешательства. Длительность пребывания граждан в палате вытрезвления составит от трех часов до одних суток.

При необходимости гражданам, получившим алкогольную интоксикацию, будет оказана помощь врача психиатра-нарколога. Если гражданин страдает зависимостью от психоактивных веществ, он направится на лечение в наркологическое отделение. В случае если у вытрезвляемого выявлены повреждения или заболевания, угрожающие его жизни, его отправят в профильное лечебное учреждение.

Пребывание в палатах для граждан бесплатное, оплачивается за счет средств республиканского бюджета.

Напомним, в Коми уже работают два аналога медвытрезвителя – в Усинске и Ухте. В Усинске палаты для вытрезвления граждан были открыты в 2016 году, в Ухте – в 2018. В Сыктывкаре аналог вытрезвителя появился лишь в конце 2019 года, поскольку в столице Коми долго не могли подобрать подходящее место для такого подразделения.

Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото предоставлено министерством здравоохранения Коми

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