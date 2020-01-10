В сельских школах обновят спортзалы

В 2020 году капитально отремонтируют спортивные залы в трех сельских школах, сообщили в министерстве образования, науки и молодежной политики Коми. Условия для занятий физической культурой и спортом будут улучшены для 1255 детей – в Выльгортской школе №2 имени Налимова, Тимшерской школе Усть-Куломского района и в основной общеобразовательной школе печорского поселка Луговой.

– Во многих школах обновление условий для занятий спортом не проводилось многие годы. Более того, в небольших поселениях школьный спортзал является порой единственной площадкой для занятий спортом. Теперь ребята смогут заниматься в удобных, красивых и светлых залах с использованием нового инвентаря. Учителям физкультуры тоже будет комфортно работать в новых условиях и продолжать прививать детям любовь к спорту, – рассказала министр образования, науки и молодежной политики Коми Наталья Якимова.

На ремонт спортзалов школы получат в общей сложности семь миллионов рублей, из которых 4,5 миллиона поступят из федерального бюджета, два миллиона – из республиканского, 500 тысяч выделят местные бюджеты.

Кроме того, к следующему учебному году новые спортивные площадки будут установлены на территории еще трех сельских школ. Каких именно, станет известно в первом квартале 2020 года. На приобретение и установку спортплощадок выделено полтора миллиона рублей из федерального и республиканского бюджета.

Создание условий для занятий физкультурой и спортом в сельских школах республики продолжится до 2022 года включительно. За это время при содействии минобрнауки Коми будут отремонтированы девять спортзалов, столько же общеобразовательных организаций обзаведутся новыми спортплощадками. Объем финансирования на реализацию мероприятий в 2020-2022 годах – свыше 21 миллиона. С 2019 года эта работа идет в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

Игорь ПЕТРОВ

Фото из архива «Республики»