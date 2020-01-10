«Генерация» выбыла из кубковой борьбы

Сыктывкарская мини-футбольная команда «Новая генерация» 7 января на домашней арене провела ответный поединок в одной четвертой финала Кубка России по мини-футболу против команды «Газпром-ЮГРА». Хозяева уступили со счетом 1:5 и выбыли из кубковой борьбы.

Первый поединок между соперниками прошел в Югорске в декабре, и тогда сыктывкарцы уступили со счетом 1:4. Таким образом, с общим счетом 9:2 команда «Газпром-ЮГРА» оформила себе место в полуфинале Кубка России. Ранее с еще большей разницей забитых и пропущенных голов (11:3) в противостоянии с «Тюменью» из турнира выбыл клуб «Ухта».

Теперь команды из Коми продолжат выступление в чемпионате суперлиги. «Новая генерация» встретится с «Тюменью» в гостевых матчах 11 и 12 января, а «Ухта» 10 и 11 января примет на домашней арене югорчан.

Ярослав СЕВРУК

Фото vk.com